Pleacă Ştefan Târnovanu de la FCSB la Poli Iaşi?! ”Ar fi extraordinar!” Exclusiv

Portarul echipei FCSB, Ştefan Târnovanu, este posibil să ajungă sub formă de împrumut la Poli Iaşi, a anunțat Daniel Pancu într-un interviu acordat FANATIK.

Jucătorul a fost achiziționat de gruparea lui Gigi Becali la începutul anului chiar de la Poli Iași, dar a fost lăsat să termine sezonul în Dealul Copoului.

Portarul de 20 de ani a ajuns sub comanda lui Toni Petrea în această vară, dar șansele sale de a prinde un loc de titular sunt minime pentru că pe acest post se luptă Andrei Vlad și Cătălin Straton.

Îl va ceda FCSB pe Ștefan Târnovan la FCSB?

”Ar fi extraordinar. Târnovanu e un portar pe care mi l-am dorit foarte, foarte mult. Eu și la Rapid am preferat să joc cu under 21 în poartă. Este un risc mare, dar consider că suntem mai câștigați în teren”, a declarat Pancu despre un posibil împrumut al lui Ștefan Târnovan de la FCSB la Poli Iași.

”Plus că în Liga 1 nu ești obligat să joci 90 de minute cu ambii U21, doar cu unul. Mai e și varianta unei schimbări în primul minut, în caz de forță majoră. Să iau un copil și să-l schimb imediat”, a mai spus tehnicianul ieșenilor în interviul pentru FANATIK.

”Am declarat că nu o să fac așa ceva, dar vreau să insist pe treaba asta și să spun că suntem într-o situație care nu a depins de noi, de Iași. Noi l-am transferat pe Ianoș Brânză de la Botoșani în ideea de a juca în poartă cu U21

Cu două zile înainte de a începe campionatul, ni s-a transmis că Brânză nu mai este eligibil pentru U21, pentru naționalele României. Noi am pierdut un jucător, practic. Din acest motiv, când va apăra Brânză, e foarte probabil să fac și eu ce fac alți antrenori prin Liga 1, adică schimbare în primele secunde”, a menționat Pancu.

În această toamnă, FCSB s-a mai despărțit de un portar. Este vorba de tânărul Răzvan Ducan (19 ani) care a fost cedat sub formă de împrumut până la finalul sezonului la formația Turris Turnu Măgurele din Liga 2.

După cedarea lui Răzvan Ducan și posibila plecare a lui Ștefan Târnovanu la Poli Iași, FCSB va rămâne în lot cu patru portari: Andrei Vlad, Cătălin Straton, Mihai Udrea și Toma Niga.

