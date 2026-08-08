Pleacă Ștefan Târnovanu de la FCSB? „Să meargă la Gigi să-i ducă oferta”. Exclusiv

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Ce șanse mai are Ștefan Târnovanu (26 ani) să se transfere și să plece de la FCSB. Portarul numărul 1 din echipa roș-albaștrilor în ultima jumătate de deceniu, cu peste 200 de meciuri apărate, se află într-o situație extrem de grea. Fotbalistul a fost o țintă a criticilor lui Gigi Becali după prestațiile sale din dubla europeană cu Auda. Tânărul a și dispărut din poartă în etapa a 3-a din SuperLiga. Anunțul impresarului Giovanni Becali.

Ce șanse sunt să se realizeze un transfer al lui Ștefan Târnovanu de la FCSB? Anunțul venit de la impresarul portarului

În 4 din cele 5 meciuri oficiale jucate de FCSB în acest sezon, Ștefan Târnovanu a fost integralist. Portarul de națională a avut evoluții ezitante în special în dubla cu Auda, din turul 2 preliminar al Conference League, greșind grav la câteva reușite ale letonilor. Gigi Becali (68 de ani) l-a „mitraliat” imediat pe fotbalist.

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În meciul cu Farul Constanța, din runda a 3-a de SuperLiga, Târnovanu nu a prins nici măcar lotul lui Marius Baciu. FANATIK a anunțat, în exclusivitate, . Este de mult timp cunoscut faptul că jucătorul și-ar dori un transfer în străinătate. Din partea conducerii FCSB, acesta încă nu ar fi primit undă verde.

În emisiunea „Giovanni Show” de la FANATIK, impresarul lui Ștefan Târnovanu a oferit informații de ultim moment despre situația jucătorului. Ioan Becali (74 de ani) dezvăluie că el și colaboratorii săi din firma de impresariat caută soluții pentru un transfer al portarului. „Numai în situația lui să nu fii. Eu i-am zis lui Dragoș (Sîrbu) să găsim orice echipă care oferă și un milion și nu știu cât, să-i dăm oferta să se ducă la conducere, la Gigi (Becali), să-i spună… A ajuns un fel de Vlad, de Messi al portarilor. Mi-e și rușine să vorbesc cu el, săracul”, spune Giovanni.

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Ce alternativă are Ștefan Târnovanu în cazul în care Gigi Becali nu-l va lăsa să se transfere

din fotbalul românesc, cu convocări constante și la echipa națională, are o cotă de piață de 3.000.000 milioane de euro, conform Transfermarkt. Contractul său cu FCSB expiră pe 30 iunie 2028. Ce va face tânărul în cazul în care nu va prinde un transfer? Giovanni Becali a oferit răspunsul.

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„Nu are decât să își continue contractul, dacă nu îl lasă să se transfere. Să fie rezervă, să își ia banul, iar când rămâne liber să plece undeva. (n.r. Crezi că el mai rezistă psihic?) Păi de ce să nu reziste? Ia banii, e însurat, se antrenează, mi se pare că mai are doi ani de contract. Ia un salariu bunicel, nu 20.000, dar bunicel”, explică Becali.

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Impresarul lui Târnovanu mai spune despre acesta că se află sub o presiune extraordinară. Nu se întâmplă doar după ultimele erori, ci i se trage din sezonul trecut. „(n.r. Nu este prea multă presiune pe el?) Nu mai putea să își revină de la presiunea de anul trecut, când a fost ținut 10 meciuri pe bară”.