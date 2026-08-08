Sport

Pleacă Ștefan Târnovanu de la FCSB? „Să meargă la Gigi să-i ducă oferta”. Exclusiv

Ștefan Târnovanu, cel mai important portar din lotul FCSB, are o situație extrem de complicată. Ce șanse sunt să se mai transfere. Anunțul impresarului Giovanni Becali.
Adrian Baciu
08.08.2026 | 07:45
Pleaca Stefan Tarnovanu de la FCSB Sa mearga la Gigi sai duca oferta Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce șanse are Ștefan Târnovanu să plece de la FCSB în această vară. Impresarul jucătorului a făcut anunțul pentru Gigi Becali. Foto: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Ce șanse mai are Ștefan Târnovanu (26 ani) să se transfere și să plece de la FCSB. Portarul numărul 1 din echipa roș-albaștrilor în ultima jumătate de deceniu, cu peste 200 de meciuri apărate, se află într-o situație extrem de grea. Fotbalistul a fost o țintă a criticilor lui Gigi Becali după prestațiile sale din dubla europeană cu Auda. Tânărul a și dispărut din poartă în etapa a 3-a din SuperLiga. Anunțul impresarului Giovanni Becali.

Ce șanse sunt să se realizeze un transfer al lui Ștefan Târnovanu de la FCSB? Anunțul venit de la impresarul portarului

În 4 din cele 5 meciuri oficiale jucate de FCSB în acest sezon, Ștefan Târnovanu a fost integralist. Portarul de națională a avut evoluții ezitante în special în dubla cu Auda, din turul 2 preliminar al Conference League, greșind grav la câteva reușite ale letonilor. Gigi Becali (68 de ani) l-a „mitraliat” imediat pe fotbalist.

ADVERTISEMENT

În meciul cu Farul Constanța, din runda a 3-a de SuperLiga, Târnovanu nu a prins nici măcar lotul lui Marius Baciu. FANATIK a anunțat, în exclusivitate, care a fost motivul absenței sale. Este de mult timp cunoscut faptul că jucătorul și-ar dori un transfer în străinătate. Din partea conducerii FCSB, acesta încă nu ar fi primit undă verde.

În emisiunea „Giovanni Show” de la FANATIK, impresarul lui Ștefan Târnovanu a oferit informații de ultim moment despre situația jucătorului. Ioan Becali (74 de ani) dezvăluie că el și colaboratorii săi din firma de impresariat caută soluții pentru un transfer al portarului. „Numai în situația lui să nu fii. Eu i-am zis lui Dragoș (Sîrbu) să găsim orice echipă care oferă și un milion și nu știu cât, să-i dăm oferta să se ducă la conducere, la Gigi (Becali), să-i spună… A ajuns un fel de Vlad, de Messi al portarilor. Mi-e și rușine să vorbesc cu el, săracul”, spune Giovanni.

ADVERTISEMENT
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui...
Digi24.ro
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze

Ce alternativă are Ștefan Târnovanu în cazul în care Gigi Becali nu-l va lăsa să se transfere

Ștefan Târnovanu, unul dintre cei mai importanți portari din fotbalul românesc, cu convocări constante și la echipa națională, are o cotă de piață de 3.000.000 milioane de euro, conform Transfermarkt. Contractul său cu FCSB expiră pe 30 iunie 2028. Ce va face tânărul în cazul în care nu va prinde un transfer? Giovanni Becali a oferit răspunsul.

ADVERTISEMENT
Din Tulcea, 5.000 de oamenii au lăsat Europa cu ”gura căscată”: ”Am uimit...
Digisport.ro
Din Tulcea, 5.000 de oamenii au lăsat Europa cu ”gura căscată”: ”Am uimit lumea!”. România, VICTORIE uriașă

Nu are decât să își continue contractul, dacă nu îl lasă să se transfere. Să fie rezervă, să își ia banul, iar când rămâne liber să plece undeva. (n.r. Crezi că el mai rezistă psihic?) Păi de ce să nu reziste? Ia banii, e însurat, se antrenează, mi se pare că mai are doi ani de contract. Ia un salariu bunicel, nu 20.000, dar bunicel”, explică Becali.

ADVERTISEMENT

Impresarul lui Târnovanu mai spune despre acesta că se află sub o presiune extraordinară. Nu se întâmplă doar după ultimele erori, ci i se trage din sezonul trecut. „(n.r. Nu este prea multă presiune pe el?) Nu mai putea să își revină de la presiunea de anul trecut, când a fost ținut 10 meciuri pe bară”.

Pleacă Ștefan Târnovanu de la FCSB? „Să meargă la Gigi să-i ducă oferta”. Exclusiv

Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele zile din viața lui Diego Maradona: „Nu voia să...
Fanatik
Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele zile din viața lui Diego Maradona: „Nu voia să se dea jos din pat, nu voia să mănânce și nu voia să se spele”
Penalty și roșu pentru Rapid? Cristi Balaj, verdict ferm: „A fost mai mult...
Fanatik
Penalty și roșu pentru Rapid? Cristi Balaj, verdict ferm: „A fost mai mult decât atât!”. De ce VAR nu a greșit că nu l-a chemat pe arbitru să revadă faza. Exclusiv
Anamaria Prodan, întâlnire surpriză cu marele campion al României într-un lăcaș de cult:...
Fanatik
Anamaria Prodan, întâlnire surpriză cu marele campion al României într-un lăcaș de cult: ”Prietenia sinceră este un dar”
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Lovitură pentru Alexi Pitu: s-a accidentat în UTA - Rapid și ar putea...
iamsport.ro
Lovitură pentru Alexi Pitu: s-a accidentat în UTA - Rapid și ar putea lipsi 6 luni!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!