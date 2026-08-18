Pleacă Șumudică înainte de CFR – FCSB?! „Suntem prima candidată la retrogradare. Trebuie 6-7 jucători”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a vorbit fără ocolișuri despre situația de la CFR Cluj, înaintea derby-ului cu FCSB din weekend, iar mesajul transmis conducerii este unul extrem de clar. a spus la FANATIK SUPERLIGA că echipa are nevoie urgentă de întăriri, că în acest moment nu dispune nici măcar de fundași centrali de meserie și că i-au fost promise transferuri încă de la venirea în Gruia. Șumudică a dezvăluit că a avut deja discuții cu oficialii clubului și că a pus o condiții obligatorii pentru a continua.

Alarmă la CFR Cluj înaintea duelului cu FCSB. Șumudică așteaptă urgent transferurile

Șumudică a explicat că situația actuală a lotului este mult mai dificilă decât cea pe care a găsit-o Daniel Pancu la momentul venirii sale. Tehnicianul susține că, spre deosebire de actuala echipă, Pancu avea la dispoziție mai mulți jucători cu experiență, iar plecările din această vară au lăsat CFR-ul descoperit în zone importante ale terenului.

ADVERTISEMENT

Problema cea mai mare este în centrul apărării, acolo unde Șumudică insistă pe ideea că nu are niciun fundaș central de meserie disponibil. În aceste condiții, antrenorul avertizează că formația din Gruia poate ajunge într-o situație extrem de complicată în campionat.

„Este o situație delicată. Tot ceea ce s-a întâmplat în trecut, în momentul de față, se resimte. Multă lume face comparație de ce s-a întâmplat când a venit Pancu și când a venit Șumudică. Păi când a venit Pancu, cu tot respectul pentru el, avea cel puțin din jumătate din echipa care a plecat și care și juca, gen Sinyan, Matei Ilie, titular la Kasimpasa, Huja, care a dorit să plece, Keita, în fața apărării, care era cel mai bun jucător la mijlocul terenului. A mai jucat câteva meciuri și Luis Munteanu, la fel și Emerllahu. Nu-l uităm pe Muhar. Adică, din punctul ăsta de vedere, vorbim de jumătate de echipă.

ADVERTISEMENT

Știam unde vin, mi-am asumat, dar în anumite condiții. Va trebui să aducem jucători. Dacă nu vom aduce patru jucători săptămâna asta, CFR Cluj este prima candidată la retrogradare. Practic n-am niciun fundaș central. În condiile în care nu se aduce nimic, o să am discuții. Nu știu ce penalități au de plătit, dar se fac eforturi să deschidă transferurile. Unii dintre jucători refuză să vină pentru că știu situația. Încerc să iau jucători împrumut ca să joace și să le suportăm o parte din salariu.

ADVERTISEMENT

Disperare înainte de CFR – FCSB: „Practic, în momentul de față, nu am fundași centrali!“

Avem pe Buș, opțiune pentru atac, în condițiile în care nu aveam niciun vârf pe bancă. Mai avem un fundaș central internațional georgian, care încă n-a fost înregistrat. Mai este încă un jucător legitimat în ultimă instanță, dar nu este pus la punct. Dacă pe mine mă întrebi, cu FCSB vom avea un meci extraordinar de greu. I-am văzut ieri. Practic, în momentul de față, nu am niciun fundaș central. Niciunul de meserie. Dacă nu vin transferurile, o să vedeți ce se va întâmpla. Nu pot să vă spun acum.

ADVERTISEMENT

Situația e incertă, jucătorii întreabă, totul e dificil. Am venit aici pentru că mi s-au promis 4-5 jucători. În condițiile de față, nouă ne trebuie 6-7 jucători. Până acum n-a venit nimeni. Vedem până la ora meciului cu FCSB ce se va întâmpla. E foarte greu să continui în astfel de condiții. Eu nu spun că cei care au rămas nu au valoare, dar dacă tu ești descoperit….Nu am mai pomenit să nu ai fundași centrali de meserie. Gică Hagi a zis un mare adevăr – Atâta timp cât ai jucători, ești antrenor bun -“, a „tunat“ Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică și-a anunțat condițiile pentru a continua la CFR

Antrenorul CFR-ului a dezvăluit că a discutat deja cu oamenii din conducere despre viitorul său la echipă. . Tehnicianul așteaptă ca situația privind interdicția la transferuri să fie rezolvată, iar până joi speră să apară și primele mutări.

ADVERTISEMENT

„Șumi“ a mai transmis că, în cazul în care vor fi aduși jucătorii promiși, aceștia pot intra rapid în programul echipei, chiar dacă timpul de pregătire până la meciul cu FCSB este foarte scurt.

„Le-am spus celor din conducere care este decizia mea în continuare. Am venit promițându-mi că se fac eforturi. Este foarte, foarte greu, inimaginabil. Din știu, ar mai fi probleme cu plecările. Mi-e rușine să mă duc la ei să-i întreb. Condiția mea este să se ridice interdicția de transferuri și să aducă minim patru jucători. Când n-ai unelte, e foarte greu. Probabil că, până joi, vor veni jucători. Ei, cei care vin, sunt pregătiți. Îi iau, îi pregătesc trei zile și îi bag în teren. Ei nu uită fotbalul, e ca mersul pe bicicletă. Nu am nimic, cu cine să joc? Doi fundași centrali, un număr 10, mijlocaș central“, a adăugat tehnicianul CFR-ului.

Marius Șumudica a ales cu inima CFR Cluj

În final, Șumudică a explicat și de ce a acceptat să preia CFR Cluj în ciuda problemelor pe care le cunoștea. Antrenorul spune că nu a fost motivat de partea financiară, ci de dorința de a reveni pe banca tehnică, însă a făcut acest pas cu anumite garanții privind lotul. Tehnicianul consideră că CFR poate arăta cu totul altfel dacă transferurile promise vor fi realizate și spune că, în ciuda startului dificil, nu regretă decizia de a veni la Cluj.

„M-am dus cu inima, să ajut. Am încercat. Am pus condiții, nu m-a interesant condiția mea materială, mi-era dor să antrenez, dar în anumite condiții. Prima a fost să nu mai plece jucători și să întărim lotul. În cazul în care vom reuși să facem lucrul ăsta, CFR va arăta altfel. Nu regret decizia. Am veit, am încercat, practic înainte de Corbinul am avut 30 de minute o descărcare. E destul de greu. Am săptămâna asta să pregătesc, dar să am ce pregăti“, a încheiat Marius Șumudică.