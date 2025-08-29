Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Pleacă Tavi Popescu de la FCSB?! Gigi Becali, anunţ clar: "Nu vine fotbalistul la mine, că nu e debandadă!"

Gigi Becali a clarificat situația lui Octavian Popescu. Ce se întâmplă cu favoritul patronului de la FCSB, criticat după eșecul cu FC Argeș.
Mihai Dragomir
29.08.2025 | 10:08
Gigi Becali, mesaj clar în cazul lui Octavian Popescu. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

FCSB a înregistrat mai multe rezultate dezamăgitoare în startul acestui sezon, iar jucătorii nu au scăpat de criticile lui Gigi Becali. După ce s-a zvonit că Octavian Popescu vrea să plece de la echipă, Gigi Becali a clarificat situația jucătorului în direct.

Ce se întâmplă cu Octavian Popescu la FCSB

Octavian Popescu a fost unul dintre cel mai talentați și plini de potențial fotbaliști români în ultimii ani, însă prestațiile sale au fost tot mai șterse de la sezon la sezon. Giovanni Becali chiar l-a sfătuit pe Gigi Becali, vărul său, să îl vândă cât mai repede.

Latifundiarul din Pipera a intrat în direct și a spus categoric că Octavian Popescu nu va pleca de voia sa de la echipă, regulă valabilă în cazul tuturor jucătorilor de la FCSB.

„Păi să plece. Cu autobuzul sau cu IMS-ul? Cu basculanta, cu ce pleacă? Merge așa să plecăm când vrem? Când ai ofertă pleci. Nu trebuie să vină jucătorul să propună el suma.

Nu e debandadă la FCSB. El trebuie să joace fotbal. Nu trebuie să vină un fotbalist să ceară el să plece. La mine joci fotbal!”, a spus Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Am vorbit cu Meme să-l băgăm pe Tavi că-l distrugem. L-am băgat, dar noi trebuia să câștigăm meciuri!”

FCSB a pierdut în campionat și cu FC Argeș. Piteștenii s-au impus cu scorul de 2-0 la București, stârnind o nouă furtună în tabăra campioanei en-titre. Printre jucătorii criticați după meci de Gigi Becali s-a aflat și Octavian Popescu.

„Mai bine îl lași pe Cisotti decât să-l bagi pe Tavi Popescu. Astea sunt greșelile. Trebuia să jucăm cu Thiam de la început. Probabil că, dacă jucam cu Thiam, era altceva. Astea sunt greșelile pe care le-am făcut eu. Am vorbit cu Meme să-l băgăm pe Tavi că-l distrugem. L-am băgat, dar noi trebuia să câștigăm meciuri”, a declarat Gigi Becali.

Pleacă Tavi Popescu de la FCSB?! Gigi Becali, anunţ clar

