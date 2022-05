Pleacă Toni Petrea de la FCSB? Ce decizie a luat Gigi Becali în privința antrenorului său. Exclusiv

Toni Petrea și-a terminat treaba la FCSB după meciul de la Buzău, 3-1 cu CFR Cluj. Tehnicianului i se termină contractul și până în acest moment nu și l-a prelungit.

Toni Petrea, șanse mici să mai continue la FCSB! Gigi Becali nu mai vrea să-i ofere 10.000 de euro pe lună, cum a avut până acum!

Din informațiile FANATIK, șansele ca Toni Petrea să fie și în sezonul următor antrenorul celor de la FCSB sunt destul de mici. Și nu pentru că el nu și-ar dori să continue, dar sunt probleme în ceea ce privește partea financiară.

Toni Petrea a revenit la FCSB la finalul anului trecut, după . Era al doilea mandat al lui Petrea la FCSB, după ce sezonul trecut ratase titlul tot în fața CFR-ului și a decis să plece singur.

Spre deosebire de primul mandat, 2020/2021, când avea un salariu de 5.000 de euro, în noiembrie 2021 Becali a fost mai generos cu antrenorul său. Petrea a rulat, în sezonul tocmai încheiat, pe o leafă lunară dublă, de 10.000 de euro!

De aici pleacă și controversa vizavi de continuarea colaborării dintre Petrea și FCSB. FANATIK a aflat că Gigi Becali nu mai e de acord să-i dea același salariu și pentru 2022/2023. Becali ar fi de acord să-i prelungească angajamentul pentru încă un sezon, dar să-i taie din bani. Undeva la nivelul de acum două sezoane, când Petrea s-a aflat la prima experiență ca antrenor principal.

Toni Petrea așteaptă să aibă o discuție decisivă cu Gigi Becali, având anumite doleanțe pentru sezonul viitor

După meciul de la Buzău cu CFR Cluj, Toni Petrea a fost întrebat și despre viitorul său la FCSB. Tehnicianul a lăsat ușa deschisă unei eventuale continuări a colaborării, spunând că așteaptă cu patronul clubului.

„Nu aş vrea să fac o analiză acum şi să vorbesc şi de foştii colegi care au fost aici. Nu ar fi corect din partea mea. Am încercat să recuperăm cât mai multe puncte, am reuşit. Dar nu am câştigat un meci care putea să ne aducă în finala campionatului.

Depinde de mai multe lucruri rămânerea mea. Trebuie să vedem ce jucători rămân, cine pleacă şi situaţia mea contractuală. O să vedem zilele următoare când probabil vom discuta”, a spus Toni Petrea după FCSB – CFR Cluj 3-1.

Discuția dintre și Toni Petrea încă nu a avut loc. Oameni din anturajul lui Petrea spun însă că acesta are unele doleanțe care nu-i vor cădea deloc bine patronului. Antrenorul vrea același salariu, o primă de titlu și mai multă libertate la echipă. Becali nu e de acord cu așa ceva, acestea fiind motivele pentru care plecarea lui Toni Petrea de la FCSB este foarte posibilă.

Peluza Nord a trecut de partea lui Toni Petrea după ce l-au contestat luni bune. Mustață a fost la Berceni și a discutat cu tehnicianul

Și asta în ciuda faptului că ieșirea publică a lui Becali de după meciul de la Buzău lasă altceva de înțeles. Patronul declara la că va semna noul contract al lui Toni Petrea fără să se uite!

„Dacă omul e campion, cum să nu rămână la FCSB? Nu am cum să nu-i semnez contractul, e campion. Lui i-a fost furat campionatul pe hoție și minciună”, a spus Becali. Între timp, cum face de multe ori, Gigi s-ar fi răzgândit, nemaifiind la fel de convins.

Interesantă este și schimbarea de poziție a Peluzei Nord față de Toni Petrea. După ce l-au contestat mult timp după revenire, considerându-l marioneta lui Becali, Mustață & co au o altă părere acum. că a fost în cantonament la Berceni și a discutat personal cu Petrea.

„Am fost special la baza din Berceni. Direct la biroul lui Toni Petrea. Era în ședință cu un fotbalist și am așteptat pe hol. Când am intrat a rămas surprins. I-am spus, dacă e adevărat că ai acceptat să semnezi cu noi pentru jucători, acum trebuie să rămâi pentru suporteri. Nu ne poți refuza.

Ai susținerea noastră și îți cerem să rămâi. Dacă nu rămâi, să nu te mai întorci vreodată pentru că nu te vom mai susține. Evident că a rămas mult timp înmărmurit, surprins, mirat. Primul gest al lui însă a fost să dea mâna cu mine și să mă îmbrățișeze.

A spus… voi continua cu voi, da, rămân. Suntem mai hotărâți ca niciodată să-l susținem și pe el, și pe jucători, pe toți. Acum arătăm cine e Steaua, cum îi spunem noi acestei echipe care nu a retrogradat vreodată”, a declarat , la Radio Sport 1.