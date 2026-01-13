Pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo? Andrei Nicolescu a spus totul în direct: „Noi avem discuția asta de 6-9 luni”

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic a fost desemnat, la Gala FANATIK, antrenorul anului în Superliga României. Croatul a reușit lucruri impresionante la comanda celor de la Dinamo, iar în ultima perioadă s-a vorbit despre o posibilă plecare de la cârma câinilor roșii. Președintele clubului, Andrei Nicolescu, a declarat răspicat, la FANATIK SUPERLIGA, că nu se pune problema unui astfel de scenariu.

Sezon de vis pentru Kopic la Dinamo. Se pune problema ca antrenorul să plece din Superliga!?

Cu Zeljko Kopic pe bancă, Dinamo a ajuns pe loc de play-off, iar fanii clubului din Ștefan cel Mare visează la o calificare în cupele europene după multe sezoane de absență. Cei mai optimiști suporteri speră chiar ca favoriții lor să pună mâna pe un trofeu în această stagiune.

. În ultimii ani, oficialii clubului au făcut transferuri inteligente, iar Kopic are la dispoziție un lot tânăr, plin de jucători talentați și de perspectivă. Croatul speră ca, în următoarele luni, să nu apară însă accidentări care să îi dea planurile peste cap.

În presă a apărut informația că antrenorul croat, nemulțumit de faptul că nu s-au realizat anumite transferuri care să întărească lotul, ar fi tentat să accepte oferte de la alte cluburi. Andrei Nicolescu, președintele clubului, a dezmințit însă aceste zvonuri.

Andrei Nicolescu a făcut lumină! Zeljko Kopic nu are de gând să plece de la Dinamo. Ce s-a întâmplat, de fapt

Oficialul clubului din Ștefan cel Mare, invitatul lui Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, a declarat clar că Zeljko Kopic este fericit la Dinamo și că nu se pune problema să părăsească echipa, mai ales din cauza unor supărări legate de lipsa transferurilor, întrucât croatul comunică în permanență cu conducerea clubului, iar relația este una profesionistă.

„Eu nu știu nimic despre așa ceva. A apărut o știre. S-a mai întâmplat așa ceva după un meci cu Rapid, când a apărut în presă un așa-zis conflict care, de fapt, nu a existat. Eu am sunat imediat și am spus: ori o scoateți, ori o dezmințiți. E o minciună cap-coadă. Mi s-a zis: «Dezminte-o tu». Eu de ce? Exact așa s-a întâmplat și cu Kopic. Și eu, și el am declarat că ne pregătim și avem planuri. Am fost pus într-o situație ridicolă.

Nu am avut discuția asta sub nicio formă. De 6-9 luni vrem transferuri, dar suntem limitați. Când e ceva de forțat foarte tare, o facem, dar până la o limită. Cu Baroan am forțat. Și de Copoubiș m-a întrebat lumea. Sunt discuții diferite. Baroan, în vară, ar fi venit altfel. Arată într-un fel”, a declarat Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.