Pleacă Zeljko Kopic la arabi dacă pierde barajul cu FCSB?! Şumudică se ia de antrenorul lui Dinamo: “Tot o dă cu creşterea organică, dar în atâţia ani are un baraj”

Dinamo se află în fața unui pas important în evoluția recentă a clubului. „Câinii” vor juca vineri, 29 mai, contra FCSB-ului în barajul final pentru Conference League. Marius Șumudică (55) a analizat mandatul lui Zeljko Kopic (48) la echipa din „Ștefan cel Mare” și a spus ce se va întâmpla cu antrenorul croat dacă ratează cupele europene.

Ce a spus Marius Șumudică despre mandatul lui Zeljko Kopic la Dinamo

Bătălia finală pentru un loc în preliminariile Conference League se dă în acest an între Dinamo și FCSB Marius Șumudică nu înțelege de ce Zeljko Kopic, cel care a fost în Ghencea să spioneze la meciul dintre FCSB și FC Botoșani, insistă cu ideea unei creșteri organice la Dinamo, subliniind că, până acum, progresul echipei nu a fost atât de mare pe cât este descris. „Eu îl respect pe Kopic, jos pălăria pentru ceea ce a făcut. Dar tot văd că zice că ei cresc organic, că merg an de an… dar ei până acum joacă doar un baraj.

Nu contest valoarea lui Kopic, este unul dintre cei mai buni antrenori. Dinamo are o strategie, joacă ceva. Dar, luând după rezultate… ok, îi salvează de la retrogradare, termină apoi pe 5 sau 6, iar acum vine pe locul 4. Ok, crești organic, dar îți mai trebuie 3-4 ani pentru titlu? Andrei Nicolescu este unul dintre cei mai buni președinți”, a spus inițial Marius Șumudică.

Continuă Zeljko Kopic la Dinamo și dacă ratează barajul pentru Conference League?

Totuși, și în cazul unui eșec în barajul cu FCSB, Marius Șumudică îl vede pe Zeljko Kopic să continue alături de formația „roș-albă”. „Cred că, și dacă ratează barajul, Kopic va continua la Dinamo. Am citit că ar avea oferte din Arabia Saudită… nu ai cum să iei 50.000 de dolari pe lună acolo, poate în eșalonul secund”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Nicolescu e sigur de victoria lui Dinamo cu FCSB

, spunând că toată lumea din club s-a pregătit pentru duelul contra rivalei și că își vede echipa drept favorită. „Trebuie să fim favoriţi, să conştientizăm acest lucru. Venim dintr-un mini campionat mai puternic, cu alt ritm”.

01.12.2023 este data la care a început mandatul lui Zeljko Kopic la Dinamo

112 meciuri a strâns deja croatul pe banca „câinilor”