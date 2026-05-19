Plecare bombă de la Rapid! Unul dintre cei mai importanţi jucători, out la finalul sezonului. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Elvir Koljic (30 de ani) pleacă de la Rapid la finalul sezonului 2025-2026. Adus cu surle și trâmbițe de la Universitatea Craiova, atacantului bosniac nu i se va activa clauza de prelungire a contractului.

Elvir Koljic pleacă de la Rapid

Elvi Koljic avea contract cu Rapid până la 30 iunie 2026, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. FANATIK a aflat în exclusivitate că gruparea de sub Podul Grant a decis să nu activeze această clauză. Koljic juca la Rapid din februarie 2025, .

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, decizia clubului de a nu îi prelungi contractul lui Koljic este legată de randamentul sub așteptări pe care l-a dat vârful bosniac. În 45 de meciuri pentru Rapid, Koljic a marcat 7 goluri și a oferit 3 assist-uri. „Nu a adus nimic. Nu a adus plusul de care Rapid avea nevoie”, a declarat Bănel Nicoliță, la FANATIK SUPERLIGA.

„A fost adus ca o mare valoare și nu a confirmat și nu a dat ce i-a confirmat clubul. Eu zic că au avut răbdare cu el. Acum nu putem să dăm vina doar pe Koljic, dar cu siguranță vor să transfere un atacant mai bun sau mai scump, mai talentat. Știu eu? Acum e important pe cine aduci”, a declarat Sabin Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ce salariu avea Koljic la Rapid

, cu un salariu de aproximativ 30.000 de euro pe lună, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. „E o pierdere, dar nici el nu a adus un plus pentru Rapid. Ei nu aveau atacant, se așteptau să îi ajute.

ADVERTISEMENT

Așteptările au fost foarte mari. Presiunea a fost foarte mare și pentru el. Vezi câte goluri are de când a venit la Rapid și vezi ce salariu are. Normal că nu le convine. Nici el nu a jucat foarte bine”, a mai spus Bănel.

ADVERTISEMENT

700.000 de euro este cota de piață a lui Elvir Koljic, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com

45 de meciuri, 7 goluri și 3 pase decisive are atacantul bosniac în tricoul Rapidului