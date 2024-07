Plecare de la Corvinul Hunedoara înainte de Supercupa României cu FCSB. Prima reacție oficială. Exclusiv

Corvinul Hunedoara luptă pentru al doilea trofeu din istoria clubului împotriva FCSB-ului. Câștigătoarea Cupei României a rămas însă fără președinte .

Corvinul Hunedoara a rămas fără președintele Dan Colesniuc

Dan Colesniuc, fosta glorie a clubului Corvinul Hunedoara a decis să renunțe funcția de președinte al clubului: „Eu de la 1 iulie m-am pensionat. Sorin Cimpoca este noul președinte interimar”.

Omul care a condus Corvinul timp de un an a lăsat însă de înțeles că ar putea reveni la echipă: „Iau o pauză să mă odihnesc puțin și după aceea vom vedea.

Sunt alături de echipă și le doresc multă baftă băieților cu FCSB și să aducă încă un trofeu la Hunedoara. Hai, Corvinul!”, a declarat fostul mare jucător al ardelenilor în exclusivitate pentru FANATIK.

Corvinul Hunedoara a anunțat plecarea lui Dan Colesniuc înainte de meciul cu FCSB:

a anunțat oficial plecarea oficialului: „Începând cu 1 iulie, preşedintele clubului nostru, Dănuţ Colesniuc, a hotărât să se pensioneze. Clubul Sportiv 1921 Hunedoara și Primăria municipului Hunedoara îi mulțumesc pentru munca depusă atât ca director al Complexului Sportiv ‘Michael Klein’, cât şi pentru cea depusă ca preşedinte a grupării noastre, în ultimul an!

În aceste condiţii, postul de preşedinte interimar va fi ocupat de Sorin Cimpoca, cel care a mai condus clubul nostru de la înfîiinţare, din 2016, până în vara anului trecut, când a fost nevoit să demisioneze din cauza unor probleme de sănătate”.

Florin Maxim vrea să le ia Supercupa celor de la FCSB: „Am avut o perioadă de pregătire scurtă, dar intensă”

Florin Maxim, antrenorul celor de la Corvinul, a vorbit la conferința de presă despre meciul cu FCSB: „Este un joc cu un trofeu pe masă. Să zicem că ne-am obișnuit după finala câștigată, dar trebuie să fim totuși cu picioarele pe pământ.

Întâlnim campioana României, o echipă foarte bună și de apreciat pentru că investește în jucători români, oferind sume de transfer bune pentru campionatul nostru. Am avut o perioadă de pregătire scurtă, dar intensă. Și eu sunt curios să văd cum vom arăta la primul meci oficial.

Eu zic că am pregătit meciul bine, băieții s-au mobilizat foarte bine. Când joci cu puțină teamă, lucrurile par să iasă mai bine. Știm ce adversar întâlnim. Și cu echipele de primă ligă cu care am jucat am avut momente în care am suferit, dar le-am gestionat bine și ne-am apropiat trofeul”.

„FCSB poate alinia și acum două echipe bune de Liga”

Florin Maxim nu își face probleme că adversara va resimți lipsa jucătorilor de la echipa națională: „FCSB cred că poate alinia și acum două echipe bune de Liga 1. Am văzut și în amicale. E un minus pentru ei, sunt jucători exponențiali, dar au cu ce să înlocuiască. Avem șansa a doua, nici un puteam fi în altă postură, fiind o echipă de Liga a 2-a. Eu chiar sunt curios cum ne vom prezenta.

Avem și noi câțiva jucători noi, nu a fost ușor nici pentru ei, a fost o perioadă scurtă. S-au pregătit bine, am avut 3 amicale cu adversari foarte buni. Cred că dacă mai aveam măcar 10 zile de pregătire, puteam arăta altfel. Sunt băieți care încă nu au dovedit nimic în fotbal, au de demonstrat. Sunt mulțumit, sunt băieți cu picioarele pe pământ.

Am pierdut vârful de atac, pe Marius Coman, care ne-a ajutat foarte mult, dar are cine să îl facă uitat. Voiam să mai aducem un fundaș central, dar nu a fost ce ne-am dorit și am zis că e mai bine așa”