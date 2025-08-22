Sport

Plecare de la Rapid înaintea meciului cu Metaloglobus! Jucătorul adus de Dan Șucu pe 250.000 de euro a fost vândut în Slovacia

A plecat de la Rapid în ziua meciului cu Metaloglobus. Fundașul pe care giuleștenii au plătit anul trecut 250 de mii de euro a fost cedat în Slovacia.
Alex Bodnariu
22.08.2025 | 18:47
Plecare înainte de Metaloglobus Rapid! Jucătorul adus de Dan Șucu în Giulești pe 250 de mii de euro a fost vândut în Slovacia.

Plecare de ultimă oră de la Rapid. Giuleștenii l-au cedat definitiv pe Filip Blažek. Fundașul nu a reușit să se impună în echipa lui Costel Gâlcă și va juca în următorul sezon la DAC Dunajská Streda. Anunțul a fost făcut oficial de clubul de sub Podul Grant.

Filip Blažek, out de la Rapid!

Filip Blažek a jucat în ultimul sezon pentru Unirea Slobozia, iar după revenirea la Rapid nu a reușit să devină un om de bază în apărare, iar clubul a decis că este mai bine pentru ambele părți să fie cedat la Dunajská Streda.

„FC Rapid București și FC DAC 1904 Dunajská Streda, formație din prima ligă a Slovaciei, au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al fundașului slovac Filip Blažek. În vârstă de 27 de ani, Blažek a semnat cu Rapid în vara anului 2024 și a bifat 5 meciuri în alb-vișiniu, reușind să marcheze un gol în sezonul 2024/2025”, a transmis clubul Rapid într-un comunicat oficial postat pe rețelele de socializare.

„Sper ca Rapid să își îndeplinească obiectivele”

Jucătorul a ținut să le transmită un scurt mesaj fanilor din Giulești după plecarea de la Rapid. În 2024, Dan Șucu a plătit 250 de mii de euro celor de la Baník Ostrava pentru serviciile sale, iar acum giuleștenii l-au vândut pentru doar 100 de mii de euro la Dunajská Streda.

„Le doresc mult succes băieților și sper ca Rapid să își îndeplinească obiectivele și să aducă un trofeu în Giulești în acest sezon. Le mulțumesc tuturor pentru sprijinul oferit în această perioadă!”, a declarat Filip Blažek.

Fundașul de 27 de ani este evaluat de site-urile de specialitate la 450 de mii de euro. El are selecții la naționalele de juniori ale Slovaciei. În carieră, a mai jucat pentru echipe precum Brøndby IF, Skalica sau Baník Ostrava.

