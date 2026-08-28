Sport

Plecare de ultim moment de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Mâine va juca acolo”

Mihai Stoica a anunțat în direct o plecare de ultim moment de la FCSB! Despre cine este vorba și la ce echipă va evolua jucătorul: „Mâine mă duc să-l văd”
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.08.2026 | 21:12
Plecare de ultim moment de la FCSB Anuntul lui Mihai Stoica Maine va juca acolo
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Plecare de ultim moment de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica. Foto: Sport Pictures
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Mihai Stoica (61 de ani) a confirmat oficializarea parteneriatului dintre FCSB și Concordia Chiajna, despre care FANATIK a scris recent în exclusivitate. Concret, cinci juniori de la echipa roș-albastră vor putea merge frecvent la gruparea din Liga 2 pentru a putea prinde mai multe minute pe teren.

Mihai Stoica a confirmat plecarea temporară a lui Mihai Toma de la FCSB

Doar că, de fiecare dată când se va considera că este nevoie de acest lucru, fosta campioană a României va putea să îi păstreze în lot pe fotbaliștii respectivi pentru partidele din SuperLiga. Așadar, nu este vorba despre împrumuturi clasice ale jucătorilor în cauză, ci despre o colaborare între cele două cluburi, chestiune permisă mai nou de către FRF.

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Astfel, tinerii fotbaliști incluși în acest parteneriat sunt portarul Rareș Andrei (16 ani), fundașul central Andrei Dăncuș (17 ani), mijlocașul ofensiv Mihai Toma (19 ani), atacantul lateral David Popa (19 ani) și atacantul Alexandru Stoian (18 ani). Iar primul dintre ei care va fi „aruncat” în luptă la Chiajna este Mihai Toma.

Mihai Toma, la Concordia Chiajna pentru meciul cu Metaloglobus în baza parteneriatului dintre cele două cluburi

Mihai Stoica a transmis că sunt șanse destul de mari ca el să fie folosit de ilfoveni în meciul de sâmbătă din deplasare cu Metaloglobus, din etapa cu numărul 5 din Liga 2. Inițial se dorea ca și Stoian să evolueze în această partidă, dar se pare că în cele din urmă acest lucru nu se va mai întâmpla din cauza unor probleme medicale acuzate de el.

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„Mâine mă duc să-l văd pe Zicu, joacă Metaloglobus cu Chiajna și e posibil ca la Chiajna să joace un jucător de la noi, Toma. Era vorba și de Stoian, dar a avut o indispoziție, o sinuzită. S-a antrenat cu ei, dar nu cred că va juca”, a spus Mihai Stoica în direct la Prima Sport. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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