Plecare de ultimă oră de la Dinamo. A reziliat după 6 ani. Exclusiv

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Dinamo începe să miște pe piața transferurilor. „Câinii roșii” aduc fotbaliști în această perioadă, dar și renunță la anumiți jucători. Unul dintre „veteranii” lotului condus acum de Nuno Campos a reziliat cu gruparea din „Ștefan cel Mare” și e gata să își găsească un nou angajament.

Dinamo a renunțat la Costin Amzăr! Fundașul stânga a plecat din „Groapă” după 6 ani

fotbalist care, Fundașul stânga mai avea contract cu roș-albii până în vara lui 2027, dar înțelegerea i-a fost reziliată pe cale amiabilă. Din informațiile FANATIK, Amzăr nu duce lipsă de oferte și în curând ar putea semna cu o echipă din străinătate.

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FANATIK a aflat că fostul internațional de tineret are propuneri din Cipru, Polonia și Ungaria. Costin Amzăr era legitimat la Dinamo din septembrie 2020, când a venit gratis de la CS Dinamo București. În cei șase ani petrecuți la gruparea din „Ștefan cel Mare”, fundașul stânga a jucat în 81 de meciuri, a marcat 3 goluri și a oferit 5 pase decisive.

Dinamo a câștigat 570.000 de euro cu Amzăr

Deși a plecat gratis de la Dinamo, clubul din „Ștefan cel Mare” s-a îmbogățit de pe urma lui Costin Amzăr, în cele două sezoane în care a fost împrumutat la Al-Nasr. FANATIK a anunțat în exclusivitate că de pe urma împrumutului lui Amzăr în Emiratele Arabe Unite.

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În primul an, gruparea din Emiratele Arabe Unite a plătit 370.000 de euro, iar în al doilea an a achitat 200.000 de euro. În cele două sezoane la Al-Nasr, fundașul stânga a jucat 33 de meciuri și a dat o pasă decisivă. Gruparea din UAE Pro League avea opțiunea de a îl transfera definitiv pe Amzăr, dar nu a dorit să activeze clauza în valoare de 280.000 de euro.

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