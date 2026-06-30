Sport

Plecare de ultimă oră de la Dinamo. A reziliat după 6 ani. Exclusiv

În plin mercato, Dinamo pierde unul dintre cei mai vechi fotbaliști din lot. Fotbalistul a plecat de la Dinamo după 6 ani și deja are parte de oferte importante din străinătate
Cristi Coste, Cristian Măciucă
30.06.2026 | 18:44
Plecare de ultima ora de la Dinamo A reziliat dupa 6 ani Exclusiv
breaking news
Plecare de ultimă oră de la Dinamo. A reziliat după 6 ani. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo începe să miște pe piața transferurilor. „Câinii roșii” aduc fotbaliști în această perioadă, dar și renunță la anumiți jucători. Unul dintre „veteranii” lotului condus acum de Nuno Campos a reziliat cu gruparea din „Ștefan cel Mare” și e gata să își găsească un nou angajament.

Dinamo a renunțat la Costin Amzăr! Fundașul stânga a plecat din „Groapă” după 6 ani

FANATIK a aflat că Dinamo a renunțat definitiv la serviciile lui Costin Amzăr (22 de ani), fotbalist care, în ultimele două sezoane, a fost împrumutat în Emiratele Arabe Unite, la Al-Nasr. Fundașul stânga mai avea contract cu roș-albii până în vara lui 2027, dar înțelegerea i-a fost reziliată pe cale amiabilă. Din informațiile FANATIK, Amzăr nu duce lipsă de oferte și în curând ar putea semna cu o echipă din străinătate.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că fostul internațional de tineret are propuneri din Cipru, Polonia și Ungaria. Costin Amzăr era legitimat la Dinamo din septembrie 2020, când a venit gratis de la CS Dinamo București. În cei șase ani petrecuți la gruparea din „Ștefan cel Mare”, fundașul stânga a jucat în 81 de meciuri, a marcat 3 goluri și a oferit 5 pase decisive.

Dinamo a câștigat 570.000 de euro cu Amzăr

Deși a plecat gratis de la Dinamo, clubul din „Ștefan cel Mare” s-a îmbogățit de pe urma lui Costin Amzăr, în cele două sezoane în care a fost împrumutat la Al-Nasr. FANATIK a anunțat în exclusivitate că roș-albii au încasat 570.000 de euro de pe urma împrumutului lui Amzăr în Emiratele Arabe Unite.

ADVERTISEMENT
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Digi24.ro
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco

În primul an, gruparea din Emiratele Arabe Unite a plătit 370.000 de euro, iar în al doilea an a achitat 200.000 de euro. În cele două sezoane la Al-Nasr, fundașul stânga a jucat 33 de meciuri și a dat o pasă decisivă. Gruparea din UAE Pro League avea opțiunea de a îl transfera definitiv pe Amzăr, dar nu a dorit să activeze clauza în valoare de 280.000 de euro.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și...
Digisport.ro
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
  • 6 selecții are Costin Amzăr pentru naționala României U21
  • 325 de mii de euro e cota de piață a fundașului stânga pe transfermarkt.com
Mandatul de executare al lui Mario Iorgulescu a fost anulat! Mai face închisoare...
Fanatik
Mandatul de executare al lui Mario Iorgulescu a fost anulat! Mai face închisoare fiul președintelui LPF? „Nu avem ce să facem”
SuperLiga pe caniculă? Avertisment meteo de la specialişti pentru fotbalişti: „Risc maxim să...
Fanatik
SuperLiga pe caniculă? Avertisment meteo de la specialişti pentru fotbalişti: „Risc maxim să jucaţi la ora 17 la peste 40 de grade!”
Se retrage de la națională! A făcut anunțul la scurt timp după surpriza...
Fanatik
Se retrage de la națională! A făcut anunțul la scurt timp după surpriza uriașă de la Cupa Mondială
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Legenda Rapidului a dat de pământ cu Gică Hagi: 'Ca antrenor nu a...
iamsport.ro
Legenda Rapidului a dat de pământ cu Gică Hagi: 'Ca antrenor nu a avut niciun rezultat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!