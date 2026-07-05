Sport

Plecare de ultimă oră de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat transferul

E gata! Jucătorul de la FCSB pleacă de la echipă după două titluri de campion cucerite! Anunțul a fost făcut chiar de către Mihai Stoica: „Are o înțelegere”
Gabriel-Alexandru Ioniță
05.07.2026 | 22:58
Plecare de ultima ora de la FCSB Mihai Stoica a confirmat transferul
ULTIMA ORĂ
Plecare de ultimă oră de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat transferul. Foto: Sport Pictures
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Mihai Stoica (61 de ani) a confirmat că în scurt timp Mihai Lixandru (25 de ani) va pleca de la FCSB, după ce a ajuns la un acord pentru un transfer la o echipă din zona Golfului Persic. Acesta a fost de altfel și motivul pentru care mijlocașul defensiv nu a fost folosit în amicalul cu belgienii de la Royale Union Saint-Gilloise, la care joacă Darius Olaru, pierdut de fosta campioană a României cu un neverosimil 0-4.

Mihai Stoica a confirmat că Mihai Lixandru pleacă de la FCSB

Astfel, roș-albaștrii au încercat, la solicitarea jucătorului în acest sens, să nu riște ca fotbalistul să se accidenteze și în consecință mutarea să pice pe ultima sută de metri. „Lixandru pleacă. Are o înțelegere cu o echipă din zona Golfului. El a cerut să nu joace azi. Având exemplul Filip, care avea un contract pe masă și și-a rupt ligamentele de la genunchi în ultimul joc, am ales să nu joace. Cu Ofri Arad am decis la fel, să nu riscăm, a primit o lovitură la antrenament”, a declarat Mihai Stoica, în direct la Prima Sport.

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Mihai Lixandru a avut ofertă și din MLS

Recent, Gigi Becali (68 de ani) a anunțat că Lixandru avea o ofertă și de la o echipă din MLS, dar pesemne că nu s-a ajuns la un acord, astfel încât acum mijlocașul are șanse mari să meargă în cele din urmă în zona arabă. Cât despre amicalul pierdut de FCSB cu Royale Union Saint-Gilloise, Darius Olaru a declarat la final, printre altele, că, în mod firesc de altfel, revederea cu foștii săi coechipieri a fost una cu totul specială pentru el.

„A fost o întâlnire specială, m-am întâlnit cu foștii colegi, cei cu care am stat atât de mult timp. A fost o revedere frumoasă. Pe teren nu mai suntem prieteni. Încercăm fiecare să dăm totul pentru echipa la care suntem și mă bucur că astăzi am făcut o echipă bună și am reușit să câștigăm. Pentru mine este prima experiență în afara țării. Colegii m-au primit foarte bine, m-au integrat foarte bine în grupul lor.

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Mă bucur să fac parte în această echipă. La primul amical am jucat cu o echipă mai slab cotată decât noi. Încercăm să ne ridicăm nivelul de la meci la meci pentru că vom avea un meci foarte greu. Vom juca în turul 3 preliminar din Champions League, vom avea și Supercupa, deci trebuie să fim pregătiți. Ritmul este cu siguranță mai ridicat aici, simt asta, dar încet, încet mă acomodez și mă ridic la ritmul și intensitatea de aici”, a spus Olaru, potrivit sport.ro. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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