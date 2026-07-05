Plecare de ultimă oră de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat transferul

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Mihai Stoica (61 de ani) a confirmat că în scurt timp Mihai Lixandru (25 de ani) va pleca de la FCSB, după ce a ajuns la un acord pentru un transfer la o echipă din zona Golfului Persic. Acesta a fost de altfel și motivul pentru care mijlocașul defensiv nu a fost folosit în amicalul cu belgienii de la Royale Union Saint-Gilloise, la care joacă Darius Olaru, pierdut de fosta campioană a României cu un neverosimil 0-4.

Mihai Stoica a confirmat că Mihai Lixandru pleacă de la FCSB

Astfel, roș-albaștrii au încercat, la solicitarea jucătorului în acest sens, să nu riște ca fotbalistul să se accidenteze și în consecință mutarea să pice pe ultima sută de metri. „Lixandru pleacă. Are o înțelegere cu o echipă din zona Golfului. El a cerut să nu joace azi. Având exemplul Filip, care avea un contract pe masă și și-a rupt ligamentele de la genunchi în ultimul joc, am ales să nu joace. Cu Ofri Arad am decis la fel, să nu riscăm, a primit o lovitură la antrenament”, , în direct la

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Mihai Lixandru a avut ofertă și din MLS

Recent, , dar pesemne că nu s-a ajuns la un acord, astfel încât acum mijlocașul are șanse mari să meargă în cele din urmă în zona arabă. Cât despre , a declarat la final, printre altele, că, în mod firesc de altfel, revederea cu foștii săi coechipieri a fost una cu totul specială pentru el.

„A fost o întâlnire specială, m-am întâlnit cu foștii colegi, cei cu care am stat atât de mult timp. A fost o revedere frumoasă. Pe teren nu mai suntem prieteni. Încercăm fiecare să dăm totul pentru echipa la care suntem și mă bucur că astăzi am făcut o echipă bună și am reușit să câștigăm. Pentru mine este prima experiență în afara țării. Colegii m-au primit foarte bine, m-au integrat foarte bine în grupul lor.

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Mă bucur să fac parte în această echipă. La primul amical am jucat cu o echipă mai slab cotată decât noi. Încercăm să ne ridicăm nivelul de la meci la meci pentru că vom avea un meci foarte greu. Vom juca în turul 3 preliminar din Champions League, vom avea și Supercupa, deci trebuie să fim pregătiți. Ritmul este cu siguranță mai ridicat aici, simt asta, dar încet, încet mă acomodez și mă ridic la ritmul și intensitatea de aici”,