Plecare de ultimă oră de la FCSB! Reziliază contractul și poate semna cu o rivală din SuperLiga. Exclusiv

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FCSB s-a despărţit de Lukas Zima. , fiind transferat de la Petrolul în ianuarie 2025. Totuşi, Zima a prins puţine meciuri şi nu va continua alături de roş-albaştri.

Lukas Zima reziliază cu FCSB! Vrea să continue în SuperLiga

Din informaţiile FANATIK, despărţirea urmează să fie oficializată în curând. şi vrea să rămână în continuare în SuperLiga. FANATIK a aflat că Zima are mai multe oferte din campionat şi e gata să semneze cu una dintre rivalele roş-albaştrilor. Cele mai interesate de serviciile sale sunt Petrolul și FC Voluntari.

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În sezonul recent încheiat, Lukas Zima a apărat poarta FCSB-ului doar în opt meciuri în sezonul recent încheiat şi a încasat 17 goluri. El a devenit a treia variantă în campionat după decizia lui Gigi Becali de a-l titulariza pe Matei Popa în campionat, care să acopere şi regula U21.

Zima, abia a treia variantă în acest sezon!

FCSB a plătit 250.000 de euro pentru Lukas Zima, în ianuarie 2025. Portarul a venit ca rezervă pentru Ştefan Târnovanu, cel care a fost titular incontestabil în ultimii ani, în poarta roş-albaştrilor. Acesta a fost şi motivul pentru care Zima a apărat mai puţin la fosta campioană a României. Despre dorința lui Zima de a pleca de la FCSB a scris și .

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În ianuarie 2026, Gigi Becali a luat decizia ca în poarta FCSB-ului să fie titularizat tânărul Matei Popa, care avea atuul că e jucător U21. Ştefan Târnovanu a fost trecut pe banca de rezerve, iar Lukas Zima a fost abia a treia soluţie pe postul de portar la roş-albaştri:

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„Mai sunt șapte meciuri. O să fie băiatul ăla al lui Popa. Mi-a zis MM că ce a apărat Târnovanu apăra și el. I-am zis lui Tânovanu că nu e o pedeapsă, este o decizie”, a spus Gigi Becali în luna ianuarie, după o şedinţă pe care a avut-o cu jucătorii.

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