Sport

Plecare de ultimă oră de la FCSB! Reziliază contractul și poate semna cu o rivală din SuperLiga. Exclusiv

Lukas Zima îşi reziliază contractul cu FCSB. Din informaţiile noastre, portarul ceh ar vrea să apere mai mult şi să rămână în SuperLiga, acolo de unde are mai multe oferte.
Cristi Coste, Marian Popovici
15.06.2026 | 19:30
Plecare de ultima ora de la FCSB Reziliaza contractul si poate semna cu o rivala din SuperLiga Exclusiv
SPECIAL FANATIK
Plecare de ultimă oră de la FCSB! Reziliază contractul și poate semna cu o rivală din SuperLiga. Sursa: sportpictures.eu
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FCSB s-a despărţit de Lukas Zima. Portarul ceh a jucat la fosta campioană a României pentru două sezoane, fiind transferat de la Petrolul în ianuarie 2025. Totuşi, Zima a prins puţine meciuri şi nu va continua alături de roş-albaştri.

Lukas Zima reziliază cu FCSB! Vrea să continue în SuperLiga

Din informaţiile FANATIK, despărţirea urmează să fie oficializată în curând. Lukas Zima şi-ar dori să apere mai mult şi vrea să rămână în continuare în SuperLiga. FANATIK a aflat că Zima are mai multe oferte din campionat şi e gata să semneze cu una dintre rivalele roş-albaştrilor. Cele mai interesate de serviciile sale sunt Petrolul și FC Voluntari.

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În sezonul recent încheiat, Lukas Zima a apărat poarta FCSB-ului doar în opt meciuri în sezonul recent încheiat şi a încasat 17 goluri. El a devenit a treia variantă în campionat după decizia lui Gigi Becali de a-l titulariza pe Matei Popa în campionat, care să acopere şi regula U21.

Zima, abia a treia variantă în acest sezon!

FCSB a plătit 250.000 de euro pentru Lukas Zima, în ianuarie 2025. Portarul a venit ca rezervă pentru Ştefan Târnovanu, cel care a fost titular incontestabil în ultimii ani, în poarta roş-albaştrilor. Acesta a fost şi motivul pentru care Zima a apărat mai puţin la fosta campioană a României. Despre dorința lui Zima de a pleca de la FCSB a scris și jurnalistul Emanuel Roșu.

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În ianuarie 2026, Gigi Becali a luat decizia ca în poarta FCSB-ului să fie titularizat tânărul Matei Popa, care avea atuul că e jucător U21. Ştefan Târnovanu a fost trecut pe banca de rezerve, iar Lukas Zima a fost abia a treia soluţie pe postul de portar la roş-albaştri:

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„Mai sunt șapte meciuri. O să fie băiatul ăla al lui Popa. Mi-a zis MM că ce a apărat Târnovanu apăra și el. I-am zis lui Tânovanu că nu e o pedeapsă, este o decizie”, a spus Gigi Becali în luna ianuarie, după o şedinţă pe care a avut-o cu jucătorii.

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  • 32 de ani are Lukas Zima
  • 450.000 de euro este cota de piaţă a portarului ceh
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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