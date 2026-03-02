Plecare de ultimă oră de la Rapid: „Nu ne mai bazăm pe el!”

ADVERTISEMENT

Anunț de ultimă oră din Giulești. Rapid se desparte de un jucător. Anunțul a fost făcut înainte de finalul sezonului regular din Superliga. Victor Angelescu, președintele clubului, a anunțat că Diogo Mendes, jucătorul care a prins doar câteva minute pentru echipa lui Costel Gâlcă, se va despărți de formația de sub Podul Grant.

Diogo Mendes pleacă de la Rapid! Portughezul nu mai intră în planurile lui Costel Gâlcă

4, însă a jucat doar puțin peste 100 de minute de atunci pentru Rapid. Mijlocașul defensiv a fost chinuit de accidentări și nu a reprezentat în niciun moment o soluție reală pentru echipa din Giulești. Cota sa de piață este de doar 50 de mii de euro.

De altfel, în momentul în care semna cu Rapid, portughezul valora aproape jumătate de milion de euro. Mutarea în Giulești a fost una nefastă pentru ambele părți, iar aventura lui Diogo Mendes la echipa patronată de Dan Șucu se încheie. Contractul său expiră în luna iunie a acestui an și nu va primi o prelungire.

Ce se întâmplă cu Diogo Mendes. Victor Angelescu a făcut anunțul

, a oferit câteva detalii legate de situația lui Diogo Mendes. Oficialul clubului din Giulești a spus clar că jucătorul nu mai intră în planurile lui Costel Gâlcă și va pleca la finalul acestui sezon.

„Nu știu să vă spun. Diogo Mendes… își închide, este ultimul lui an. I-a fost transmis de mult că nu ne mai bazăm pe el. A fost accidentat non-stop. N-avem ce să comentăm, că a venit și a jucat 30 de minute în total și nu ne-a ajutat cu nimic. Asta este, este o lecție pe care trebuie să o învățăm. Sper că am învățat-o cu toții după acest transfer și, pentru noi, de-aia nici nu îl luăm în calcul.

Nu pot să vă spun asta. Nu cred, pentru că a avut probleme medicale tot timpul, adică nu și-a revenit. Nu… nu știu să vă spun. Repet, nu poate să fie doar lipsă de motivație, pentru că știm și noi, ne spun și nouă doctorii. Vom vedea dacă Diogo Mendes va mai juca fotbal de acum încolo, nu știu, vom vedea, pentru că în ăștia doi ani de zile nu a putut”, a declarat Victor Angelescu, conform .