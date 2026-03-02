Sport

Plecare de ultimă oră de la Rapid: „Nu ne mai bazăm pe el!”

Pleacă de la Rapid! Victor Angelescu a făcut anunțul. Fotbalistul se desparte de clubul din Giulești după o perioadă de coșmar. „Este o lecție pe care trebuie să o învățăm”.
Alex Bodnariu
02.03.2026 | 22:03
Plecare de ultima ora de la Rapid Nu ne mai bazam pe el
breaking news
Pleacă de la Rapid! Victor Angelescu a făcut anunțul!
Anunț de ultimă oră din Giulești. Rapid se desparte de un jucător. Anunțul a fost făcut înainte de finalul sezonului regular din Superliga. Victor Angelescu, președintele clubului, a anunțat că Diogo Mendes, jucătorul care a prins doar câteva minute pentru echipa lui Costel Gâlcă, se va despărți de formația de sub Podul Grant.

Diogo Mendes pleacă de la Rapid! Portughezul nu mai intră în planurile lui Costel Gâlcă

Diogo Mendes a ajuns la Rapid în luna august a anului 2024, însă a jucat doar puțin peste 100 de minute de atunci pentru Rapid. Mijlocașul defensiv a fost chinuit de accidentări și nu a reprezentat în niciun moment o soluție reală pentru echipa din Giulești. Cota sa de piață este de doar 50 de mii de euro.

De altfel, în momentul în care semna cu Rapid, portughezul valora aproape jumătate de milion de euro. Mutarea în Giulești a fost una nefastă pentru ambele părți, iar aventura lui Diogo Mendes la echipa patronată de Dan Șucu se încheie. Contractul său expiră în luna iunie a acestui an și nu va primi o prelungire.

Ce se întâmplă cu Diogo Mendes. Victor Angelescu a făcut anunțul

Victor Angelescu, președintele clubului, a oferit câteva detalii legate de situația lui Diogo Mendes. Oficialul clubului din Giulești a spus clar că jucătorul nu mai intră în planurile lui Costel Gâlcă și va pleca la finalul acestui sezon.

Nu știu să vă spun. Diogo Mendes… își închide, este ultimul lui an. I-a fost transmis de mult că nu ne mai bazăm pe el. A fost accidentat non-stop. N-avem ce să comentăm, că a venit și a jucat 30 de minute în total și nu ne-a ajutat cu nimic. Asta este, este o lecție pe care trebuie să o învățăm. Sper că am învățat-o cu toții după acest transfer și, pentru noi, de-aia nici nu îl luăm în calcul.

Nu pot să vă spun asta. Nu cred, pentru că a avut probleme medicale tot timpul, adică nu și-a revenit. Nu… nu știu să vă spun. Repet, nu poate să fie doar lipsă de motivație, pentru că știm și noi, ne spun și nouă doctorii. Vom vedea dacă Diogo Mendes va mai juca fotbal de acum încolo, nu știu, vom vedea, pentru că în ăștia doi ani de zile nu a putut”, a declarat Victor Angelescu, conform GSP.

Alex Bodnariu
