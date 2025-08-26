Sport

Plecare emoționantă de la Dinamo după 15 ani: „Succes în viitoarele proiecte!”

Dinamo București se desparte de un om important după 15 ani de activitate în cadrul clubului: „Mulțumim pentru tot și succes în proiectele viitoare”
FANATIK
26.08.2025 | 11:08
Plecare emotionanta de la Dinamo dupa 15 ani Succes in viitoarele proiecte
ULTIMA ORĂ
Dinamo se desparte de un om din club cu o vechime de 15 ani. Foto: Colaj FANATIK

Marți, 26 august, Dinamo București a anunțat despărțirea de un om care a fost alături de „câinii roșii” timp de 15 ani. Cristea Cojocaru, Responsabilul de Ordine și Siguranță, cunoscut drept „Nea Cojo”, spune adio formației din „Ștefan cel Mare” după un deceniu și jumătate.

ADVERTISEMENT

Dinamo se desparte de Cristea Cojocaru după 15 ani! Ce a transmis clubul pe rețelele sociale

După 15 ani de activitate în cadrul clubului Dinamo București, „câinii roșii” au anunțat încetarea raporturilor contractuale cu Cristea Cojocaru. „Nea Cojo”, așa cum îl cunoștea toată lumea, era o persoană extrem de iubită în interiorul echipei, iar anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook:

„Mulțumim, Cristea Cojocaru! După 15 ani de activitate în cadrul clubului Dinamo, în calitate de Responsabil de Ordine și Siguranță, „Nea Cojo”, așa cum îl știm cu toții, a ajuns la o înțelegere privind încetarea raporturilor contractuale cu clubul.

ADVERTISEMENT

Îi mulțumim domnului Cojocaru pentru toată munca depusă și, mai ales, pentru sacrificiile făcute în sprijinul clubului, în special pe parcursul procedurilor de reorganizare prin care a trecut Dinamo. Îi dorim multă sănătate și succes în toate proiectele viitoare!”, apare pe Facebook-ul lui Dinamo București.

„Nea Cojo” a primit mesaje frumoase de la fanii lui Dinamo

În comentariile postării, fanii au transmis gânduri bune lui Cristea Cojocaru și și-au exprimat admirația față de persoana ce și-a dedicat ultimii 15 ani culorilor „roș-albe”: „Oh, Nea Cojo, ce om mișto! Un profesionist desăvârșit!”, a scris unul dintre fani.

ADVERTISEMENT
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat...
Digi24.ro
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia

„Am crezut că e vorba de un transfer nou”, a scris un alt fan, care a primit un răspuns genial: „12 milioane de euro buget nu ajung pentru transferul lui Nea Cojo…” 

ADVERTISEMENT
Lumea tenisului râde de noul look al lui Carlos Alcaraz:
Digisport.ro
Lumea tenisului râde de noul look al lui Carlos Alcaraz: "E oribil! Groaznic!"

Care este bugetul lui Dinamo București

Deși comentariul fanului exprimă atât admirația pentru „Nea Cojo”, pe care îl consideră neprețuit, totodată are o tentă și de a ataca conducerea, încercând să transmită faptul că din cele 12 milioane de euro pe care „câinii” le au ca buget nu s-au găsit resurse pentru a păstra un veteran al clubului alături de Dinamo.

„Buget total? Undeva spre 12 milioane. (n.r. – media salarială pe unde e?) Suntem un pic mai sus decât anul trecut. Sunt bani dar nu sunt bani la nivelul primelor 4 echipe care investesc. Și încercăm să prognozăm foarte bine să fim în ceea ce ne dorim noi. Avem pentru fiecare post din cei 24 care sunt acolo o limită”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali, câștig record la ruletă cu „câțiva firfirici” împrumutați de la vărul...
Fanatik
Gigi Becali, câștig record la ruletă cu „câțiva firfirici” împrumutați de la vărul Giovanni. Câți bani a obținut patronul FCSB: dezvăluirile lui Dumitru Dragomir
Cristi Chivu, pe prima pagină în Gazzetta dello Sport: „Valul Inter”. Antrenorul român,...
Fanatik
Cristi Chivu, pe prima pagină în Gazzetta dello Sport: „Valul Inter”. Antrenorul român, în lumina reflectoarelor în Italia după un debut de vis
„De ce l-a vrut Gigi Becali foarte tare pe Alibec la FCSB?”. Mihai...
Fanatik
„De ce l-a vrut Gigi Becali foarte tare pe Alibec la FCSB?”. Mihai Stoica a dezvăluit totul, după ce atacantul a intrat în colimatorul patronului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Ce i-au strigat, de fapt, fanii din tribună lui Mirel Rădoi: 'De asta...
iamsport.ro
Ce i-au strigat, de fapt, fanii din tribună lui Mirel Rădoi: 'De asta a dat cu pumnul!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!