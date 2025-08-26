Plecare emoționantă de la Dinamo după 15 ani: „Succes în viitoarele proiecte!”

Marți, 26 august, Dinamo București a anunțat despărțirea de un om care a fost alături de „câinii roșii” timp de 15 ani. Cristea Cojocaru, Responsabilul de Ordine și Siguranță, cunoscut drept „Nea Cojo”, spune adio formației din „Ștefan cel Mare” după un deceniu și jumătate.

Dinamo se desparte de Cristea Cojocaru după 15 ani! Ce a transmis clubul pe rețelele sociale

După 15 ani de activitate în cadrul clubului Dinamo București, „câinii roșii” au anunțat încetarea raporturilor contractuale cu Cristea Cojocaru. „Nea Cojo”, așa cum îl cunoștea toată lumea, era o persoană extrem de iubită în interiorul echipei, iar anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook:

„Mulțumim, Cristea Cojocaru! După 15 ani de activitate în cadrul clubului Dinamo, în calitate de Responsabil de Ordine și Siguranță, „Nea Cojo”, așa cum îl știm cu toții, a ajuns la o înțelegere privind încetarea raporturilor contractuale cu clubul.

Îi mulțumim domnului Cojocaru pentru toată munca depusă și, mai ales, pentru sacrificiile făcute în sprijinul clubului, în special pe parcursul procedurilor de reorganizare prin care a trecut Dinamo. Îi dorim multă sănătate și succes în toate proiectele viitoare!”, apare pe Facebook-ul lui Dinamo București.

„Nea Cojo” a primit mesaje frumoase de la fanii lui Dinamo

În comentariile postării, și și-au exprimat admirația față de persoana ce și-a dedicat ultimii 15 ani culorilor „roș-albe”: „Oh, Nea Cojo, ce om mișto! Un profesionist desăvârșit!”, a scris unul dintre fani.

„Am crezut că e vorba de un transfer nou”, a scris un alt fan, care a primit un răspuns genial: „12 milioane de euro buget nu ajung pentru transferul lui Nea Cojo…”

Care este bugetul lui Dinamo București

Deși comentariul fanului exprimă atât admirația pentru „Nea Cojo”, pe care îl consideră neprețuit, totodată are o tentă și de a ataca conducerea, încercând să transmită faptul că din nu s-au găsit resurse pentru a păstra un veteran al clubului alături de Dinamo.

„Buget total? Undeva spre 12 milioane. (n.r. – media salarială pe unde e?) Suntem un pic mai sus decât anul trecut. Sunt bani dar nu sunt bani la nivelul primelor 4 echipe care investesc. Și încercăm să prognozăm foarte bine să fim în ceea ce ne dorim noi. Avem pentru fiecare post din cei 24 care sunt acolo o limită”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.