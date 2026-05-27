Plecare neașteptată de la FC Barcelona! E gata să accepte oferta unei formații din Londra

FC Barcelona se pregăteşte să-şi ia rămas bun de la una dintre legendele sale. va părăsi clubul catalan la sfârşitul sezonului, conform anunţului făcut atât de echipă, cât și de jucătoare.

Alexia Putellas pleacă de la FC Barcelona, după 14 ani

Sosită la FC Barcelona în 2012, la doar 18 ani, Putellas a petrecut paisprezece sezoane la echipa catalană, pentru care a jucat 507 meciuri. Ea este a doua jucătoare a clubului cu cele mai multe partide disputate, după Melanie Serrano (516).

Alexia are un palmares impresionant, cu 38 de trofee, după ce a învins-o pe Lyon cu 4-0 în finală. Ea a marcat 232 de goluri pentru FC Barcelona.

În perioada petrecută în Catalonia, ea a câştigat de două ori Balonul de Aur (2021, 2022), devenind prima jucătoare care a cucerit trofeul de mai multe ori înainte ca Aitana Bonmati, coechipiera ei, să o egaleze şi apoi să o depăşească.

London City Lionesses, cea mai probabilă destinație

Ea va fi onorată miercuri, în cadrul unei ceremonii care va avea loc pe Camp Nou, înaintea meciului cu Real Sociedad, iar duminică va juca împotriva lui Real Madrid (ora 17:00), în ceea ce va fi ultimul ei meci pentru Barça.

La 32 de ani, ea nu-și va încheia cariera. Există indicii că ar merge la Londra, pentru a îmbrăca tricoul celor de la London City Lionesses, dar ea este și marele vis al lui Michele Kang, proprietarul OL Lyonnes. De asemenea, Washington Spirit, o vrea în rândurile ei.

Alexia are o viață privată discret, dar presa spaniolă a surprins-o acum doi ani, pe un iaht, cu o celebră influenceriță. Cele două trăiau momente de tandrețe, lămurând apartenența ei sexuală.