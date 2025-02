Plecare neașteptată de la FCSB înainte de meciul cu Gloria Buzău: „Un talent promițător”

FCSB l-a împrumutat pe goalkeeper-ul de 17 ani comparat cu Thibault Courtois. Este vorba despre Alexandru Maxim, în vârstă de doar 18 ani. El va fi antrenat de doi foști mari portari: Bogdan Lobonț și Zoltan Ritli.

FCSB l-a cedat pe Alexandru Maxim la CSM Olimpia Satu Mare

Puștiul campioanei României a fost împrumutat până la finalul sezonului la CSM Olimpia Satu Mare, echipă din Liga 3. Pe lângă Lobonț și Ritli, Alexandru Maxim va lucra cu un alt fotbalist al Stelei, Tiberiu Csik.

a fost făcut un anunț despre această mutare: „Echipa noastră de fotbal continuă să-şi întărească lotul pentru returul campionatului! Alexandru Maxim (portar) – născut în 2007, un tânăr talent promițător care ajunge la Satu Mare de la campioana FCSB, pregătit să-și demonstreze calitățile între buturi”.

Alexandru Maxim a jucat în prima parte a sezonului la FC Voluntari, unde a bifat 7 meciuri. El mai are contract cu FCSB până la finalul acestui sezon. Rămâne de văzut dacă își va prelungi înțelegerea sau va continua și din vară la Satu Mare.

FCSB nu e singura care a cedat fotbaliști la Satu Mare. CFR Cluj și Universitatea Cluj au împrumutat 6 jucători

CFR Cluj a împrumutat nu mai puțin de 5 jucători la CSM Olimpia Satu Mare. Este vorba despre Tudor Lucaci (21 de ani), Adam Abdul-Wahab (23 de ani), Alin Ferenți (19 ani) și Gheorghe Gondiu (22 de ani).

„Șepcile roșii” l-au trimis la Satu Mare pe Alin Văsălie (22 de ani). Gheorghe Hagi i-a dat și el un jucător lui Bogdan Lobonț. Robert Mustacă, mijlocaș ofensiv în vârstă de 22 de ani, va juca și el la Satu Mare până la finalul sezonului.

Bogdan Lobonț a dat afară nu mai puțin de 8 jucători în ultimele zile și a adus alți 7 în loc. CSM Olimpia Satu Mare speră la promovare și e pe locul 4, la 6 puncte de liderul SCM Zalău.

Cine este Alexandru Maxim. Mihai Stoica îi prevede un viitor strălucit

Alexandru Maxim a cochetat cu toate loturile naționale de juniori și are 2,02 metri. Născut la Craiova, a ajuns la FCSB în 2021 și are o cotă de 100,000 de euro pe Transfermarkt.

Portarul este : „Eu am spus că avem un portar, Alex Maxim, care are peste 1,90 metri. Am văzut în presă că s-a scris că ar avea 1,88.

Azi, când l-am văzut în cantonament, l-am întrebat: «Băi, Courtois, ce înălțime ai?» Mi-a zis că 1,99. O să auzim de el. Fotbalul românesc a avut un Alexandru Maxim, dar copilul acesta va fi mai mare”.