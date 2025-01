Plecare neașteptată din conducerea lui FC Voluntari. Detalii de ultimă oră. Exclusiv

, însă de la ilfoveni există și o plecare total neașteptată, mai ales că abia se alăturase noii conduceri alături de Gigi Nețoiu.

Marius Stan renunță la poziția de scouter la FC Voluntari

Marius Stan se alăturase noului proiect de la FC Voluntari alături de Ion Crăciunescu, însă fostul președinte de la Oțelul Galați a fost nevoit să renunțe la poziția de scouter al ilfovenilor.

Informația a fost dezvăluită chiar de către Gigi Nețoiu într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK: „Marius Stan a avut și el o problemă medicală. S-a operat. Are alte probleme”.

Marius Stan a mai colaborat cu Gigi Nețoiu la FC Rocar București, unde a fost de asemenea președintele clubului. A ales însă să se concentreze pe alte proiecte: „Are afaceri în imobiliare am înțeles. Are alte business-uri și nu poate sta mai mult în București”.

Marius Stan a vorbit pentru Fanatik la venirea la FC Voluntari: „Ne știm de 30 de ani și am fost solicitat”

: „Este vorba de o relaţie de prietenie. Ne ştim de 30 de ani şi am fost solicitat. Sper să putem ajuta cu un sfat… Pur şi simplu, pe scouting. Am demonstrat că am avut ochi de-a lungul timpului.

Proiectul este interesant şi merită tot sprijinul. A contat foarte mult şi revenirea lui Victor Piţurcă. Contează foarte mult şi ceea ce face finanţatorul. Fără bani nu poţi să duci la bun sfârşit niciun proiect. Gigi (n.r. Neţoiu) este un tip foarte ambiţios şi mă bazez pe asta. Are şi potenţial financiar.

Am revenit pentru Gigi Neţoiu, dar normal că şi când e vorba de Piţi… Fotbalul a făcut parte din viaţa mea întotdeauna. A trebuit să mă reculeg şi eu după o anumită perioadă. Trăirile pe care le-am avut…”.

Ilfovenii forțează revenirea în SuperLiga încă din acest sezon

FC Voluntari e pe locul al patrulea în Liga 2, cu 29 de puncte după 16 meciuri, la egalitate de puncte cu Metaloglobus. Astfel, în acest moment ilfovenii au asigurat un loc la baraj.

Sunt șanse mari și promovarea directă în condițiile în care Steaua București e pe locul al doilea în campionat însă nu are în continuare drept de promovare. Echipa antrenată de Mihai Iosif e la 13 punct de liderul Csíkszereda și doar un punct de locul trei ocupat de CSM Reșița.