Plecare surprinzătoare în ultima zi din an de la Universitatea Craiova: „Îi mulțumim și îi dorim mult succes!”

Cubanezul Luis Paradela a plecat de la Universitatea Craiova. Împrumutul mijlocașului a expirat, iar fotbalistul se întoarce la Saprissa, în țara sa natală. Clubul din Bănie a făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare.

Luis Paradela a plecat de la Universitatea Craiova! Clubul a făcut anunțul oficial

Luis Paradela a început bine la Universitatea Craiova, însă o accidentare teribilă l-a scos din echipa de start. În acest sezon, cubanezul a bifat doar două apariții în campionat. Ultima oară a jucat în Cupa României, cu Sănătatea Cluj, meci câștigat cu ceva dificultate de olteni.

Acum, cubanezul se întoarce în țara sa natală, la Saprissa, echipa de la care a venit sub formă de împrumut la Universitatea Craiova. a făcut anunțul în ultima zi a anului 2025, prin intermediul rețelelor de socializare.

„OFICIAL | Mulțumim, Luis Paradela! Perioada de împrumut a fotbalistului cubanez Luis Paradela a ajuns la final. Îi mulțumim și îi dorim mult succes în carieră!”, au scris oltenii pe pagina oficială de Facebook a clubului Universitatea Craiova.

De ce nu a rămas Paradela la Universitatea Craiova

Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, a vorbit în urmă cu două săptămâni despre Mijlocașul nu a prins minute în acest sezon, iar antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, a decis că nu mai intră în planurile sale.

„Deja doi jucători sunt pe lista neagră a Universității Craiova și sunt șanse să plece în această iarnă. Unul este Paradela, despre care s-a mai vorbit. Al doilea este Florin Ștefan, care nu este pe placul lui Coelho”, spunea Horia Ivanovici.

Luis Paradela are o cotă de piață de 400.000 de euro. Universitatea Craiova l-a adus în luna iulie a anului 2024 de la Saprissa, sub formă de împrumut. Mijlocașul cubanez are trei goluri înscrise pentru olteni. Acesta a adunat până în acest moment 39 de selecții la naționala de seniori, pentru care a înscris 11 goluri.