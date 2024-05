Plecare surpriză de la CSM Bucureşti! După doar un sezon alături de “tigroaice” a semnat cu Krim Ljubljana

Extrema stânga Jennifer Gutierrez s-a despărțit de CSM București. Acest anunț vine la scurt timp după . Handbalista pleacă de la campioana României după un singur sezon.

Jennifer Gutierrez pleacă de la CSM București

Ratarea Final Four-ului din Champions League pare că vine la pachet cu mai multe despărțiri la . Adi Vasile a fost primul care a plecat de la echipă. Acum, o jucătoare importantă a luat decizia de a părăsi echipa. Jennifer Gutierrez va semna cu Krim Ljubljana, echipă pe care româncele au învins-o în optimile Ligii Campionilor.

Gutierrez a fost o jucătoare importantă în acest sezon. Extrema a avut evoluții consistente pe flancul stâng, atât în Champions League, cât și în campionat. Ea a revenit după o accidentare gravă suferită în noiembrie 2023 la umăr. Acum a luat decizia de a părăsi echipa din capitală.

Jennifer Gutierrez a fost transfertă de CSM București de la Rapid

Cu o lună în urmă, Jennifer Gutierrez povestise despre adaptarea ei la CSM București. Handbalista venise de la echipa rivală, Rapid. Ea a ținut să scoată în evidență calitatea din campionatul României de handbal.

„CSM este o echipă pe care o urmăresc de mulți ani, pe care o admir foarte mult, am avut colege, prietene care au jucat în această echipă, precum Carmen Martin. Asta m-a făcut să urmăresc echipa de foarte mult timp.

Anul meu la Rapid a fost foarte bun, cred că am jucat la un nivel înalt, pentru prima dată am jucat în Liga Campionilor cu echipa și am avut momente foarte bune acolo.

Adaptarea mea în România a fost destul de simplă pentru că, așa cum ți-am spus mai devreme, antrenorul era spaniol, Carlos Viver, am venit la o echipă unde erau patru spaniole, și atunci cred că totul devine mult mai simplu.

Erau colegele mele de la echipa națională, în plus am găsit în România o cultură foarte asemănătoare celei spaniole, o limbă care provine din latină și este destul de familiară pentru noi sau pentru mine. Adevărul este că m-am adaptat foarte bine, îmi plac mult țara și orașul București,” a precizat Jennifer Gutierrez pentru în aprilie, înaintea duelului cu Metz din sferturile de finală Champions League.

Gutierrez, argint la Campionatul Mondial

Jennifer Gutierrez se poate lăuda cu un palmares impresionant. Sportiva din Spania a obținut cu naționala o medalie de argint la Mondialul din 2019. A câștigat campionatul din Germania în 2021, alături de Borussia Dortmund. A câștigat titlul în România cu CSM și are prezențe constante în Liga Campionilor.