Plecarea de la CFR Cluj l-a distrus! A căzut în patima alcoolui: „Beam, cred, în fiecare zi!”. Video

Cristi Bud, actualul jucător al lui Dinamo din liga a patra, a vorbit sincer .

Cristi Bud, regrete și dezvăluiri incendiare: „Beam şi tărie, să mă îmbat cât mai repede”

Fostul atacant al lui CFR Cluj a cucerit două titluri de campion (2010, 2019) în Gruia și o Cupă a României (2010), însă a avut o traiectorie meteorică. Bud face dezvăluiri ample în podcastul Victory Extra Time, cu Marian Codirlă: „Beam cred că în fiecare zi. La 2-3 zile. Câte sticle? Eu nu beam tărie, dar atunci beam şi tărie, să mă îmbat cât mai repede”.

ADVERTISEMENT

Deși prin reușitele sale CFR Cluj a câștigat titlul și s-a calificat în grupele Ligii Campionilor, Cristi Bud nu a fost trecut pe lista UEFA, ceea ce l-a afectat enorm: Cea mai mare dezamăgire din fotbal a fost episodul cu Champions League, când nu am prins lotul. Golurilor mele, 4-5, au fost decisive în câştigarea campionatului. A venit şi ultima zi când s-a facut lista. Mandorlini era antrenor, dar antrenorul pe atunci nu prea avea el ultimul cuvânt.

Ţin minte momentul, eram pe drum, aveam meci. Am mers acasa la Baia Mare şi eram pe drum când cineva mi-a dat vestea, ‘nu esti nici pe listă’. Am zis că nu are cum, m-am oprit şi am început să plâng. Atunci cred ca am avut două luni foarte grele.

ADVERTISEMENT

Am început si cu alcoolul, deşi eu nu prea… Mai beam dupa meciuri, dar am avut două luni cumplite. Mi-am înecat supărarea în alcool. De atunci mi s-a pus eticheta că beau mult, ca sunt beţiv. Mai beau o bere două, dar doar după meci. Tării, eu nu. Sunt din Baia Mare, dar palinca nu îmi place deloc”, a povestit fotbalistul ajuns la 37 de ani.

Cristi Bud consideră că echipa lui Nicolae Badea e adevăratul Dinamo: „Are palmaresul și sigla”

, Bud a vorbit despre lupta pentru identitate din Ștefan cel Mare: „Eu joc la Dinamo, echipa care are palmaresul și sigla. Domnul Badea este patronul nostru. Am timp să joc, lunea mai joc și la naţionala artiştilor. Joc cu ei și am timp pentru că eu iubesc fenomenul, o să-l iubesc toată viața. Vreau să-mi petrec cât mai mult timp pe terenul de fotbal”.

ADVERTISEMENT

Cu toate că CFR Cluj i-a „furat” visul de a juca în grupele Ligii Campionilor, Bud speră ca echipa lui Dan Petrescu să câștige din nou titlul în SuperLiga: „Da, sper să fie şi al 6-lea an consecutiv (n.r. titlul cu numărul 6). Sunt fan CFR, deşi nu m-au apreciat niciodată. Nu am fost apreciat.

Poate pentru că n-am fost străin, sau n-am avut pe nimeni în spate. În afară de suporteri, care mă apreciau, nu pot să zic că cei din conducere m-au apreciat vreodată la adevărata mea valoare”, a concluzionat dinamovistul.

ADVERTISEMENT

Cristi Bud a fost dorit de FCSB înainte să ajungă la CFR Cluj: „Aș fi luat 100.000 de euro”

Cristi Bud a dezvăluit că a fost aproape de un transfer la FCSB, însă în cele din urmă a semnat cu CFR Cluj: „Am ales cu inima şi am ajuns la CFR. Aveam contract de impresariat cu domnnul Victor Becali şi am sărit peste cuvântul lui. Trebuia să ajung la Steaua. Dar m-a sunat domnul Vizer care mi-a zis să semnez cu CFR, punct”.

ADVERTISEMENT

Asta deși oferta FCSB era mult mai avantajoasă din punct de vedere financiar: „Cu contract dublu la FCSB. LA CFR m-am dus pe jumătate faţă de ce aş fi avut la FCSB. Şi fără bani la semnatură! 100.000 de euro, dacă ţin bine minte, aş fi luat.

Domnul Mureşan mi-a zis cât poate să-mi dea. Mi-a zis 5.000 de euro, plus 500 euro chiria. Şi că dacă o să confirm, în iarnă se dublează contractul. Dacă s-a dublat? Da, în jos!”, face haz de necaz atacantul.