Plecarea de la Dinamo l-a afectat puternic: „Sunt într-o perioadă ciudată!”

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Luca Bărbulescu (19 ani) este liber de contract în acest moment, după despărțirea de Dinamo, club pentru care a evoluat în 2 meciuri oficiale în sezonul precedent. Tânărul fotbalist a vorbit pentru FANATIK despre plecarea de la gruparea „roș-albă”, dar și despre experiența pe care a avut-o la prima echipă a „câinilor”.

Luca Bărbulescu, afectat de plecarea de la Dinamo

Luca Bărbulescu a semnat cu Dinamo în vara anului trecut, iar Zeljko Kopic i-a oferit debutul la prima echipă în decembrie, spre finalul meciului cu Farul din Cupa României Betano. Apoi, atacantul a strâns și primele sale minute în SuperLiga, în partida contra lui Metaloglobus. În ianuarie, Dinamo l-a cedat sub formă de împrumut la Corvinul, însă Bărbulescu nu a jucat deloc pentru formația hunedoreană, fiind prezent pe bancă la un singur joc.

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Pe 13 iulie, Dinamo anunța despărțirea de Bărbulescu, iar tânărul fotbalist a vorbit pentru FANATIK despre situația în care se află în acest moment. „Momentan mă concentrez doar pe mine pentru că sunt într-o perioadă ciudată, îți dai seama. Am trecut prin niște chestii puțin plăcute pentru cariera unui fotbalist. Familia mă susține și toți cei care sunt alături de mine.

Așa a fost să fie și nu vreau să spun foarte multe. Eu cred că totul se întâmplă cu voia lui Dumnezeu și fiecare are drumul lui. Nu vreau să adaug prea multe legate de plecarea mea de la Dinamo. Sunt tânăr și am toată cariera înainte. Obiectivul meu e să joc cât mai mult”, a declarat atacantul. Recent, .

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Luca Bărbulescu, dezvăluiri despre experiența de la Dinamo

Luca Bărbulescu a descris experiența sa din vestiarul lui Dinamo și a dezvăluit o discuție pe care a purtat-o cu căpitanul echipei, Cătălin Cîrjan. „Am devenit mult mai matur la Dinamo pentru că am întâlnit jucători cu foarte mare experiență și mi-au dat niste sfaturi care m-au ajutat foarte mult și sunt recunoscător. Mai ales lui Cătălin Cîrjan, care a fost un model pentru mine din prima zi în care am venit la Dinamo.

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Este un profesionist și un jucător extrem de serios. Mi-a zis într-un moment greu că am toată cariera înainte și să muncesc, să fiu pregătit în orice moment. Nu am jucat așa mult și eram afectat. Cum a fost și în tur când am debutat în Cupă și apoi la primul meci în prima ligă era să marchez cu Metaloglobus”, a declarat tânărul fotbalist.

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Mesajul transmis de Luca Bărbulescu fanilor lui Dinamo

Fotbalistul care a mai evoluat la nivel de juniori pentru Atletico Madrid, Rapid sau CSA Steaua a anunțat că va rămâne un suporter al lui Dinamo și după despărțirea de echipă, dorința sa fiind de a reveni la gruparea „roș-albă”. „Le transmit fanilor să susțină cât mai mult Dinamo, chiar dacă multă lume nu le dă șanse în acest an. Eu sunt de mic cu Dinamo și chiar dacă nu mai joc aici, nu înseamnă că în sufletul meu nu mai sunt ei.

Așa va fi mereu și voi merge și pe stadion când voi putea. Trebuie să fim pe stadion și la bine și la rău. Eu am să îmi demonstrez doar mie că pot, vreau să continui pe drumul ăsta și să dau tot ce pot și poate că într-o zi mă voi întoarce la Dinamo. Aș face cu plăcere și aș juca din suflet. Nu ai de unde să știi niciodată ce îți rezervă viitorul.

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Eu le doresc să ajungă cât mai sus, să joace cât mai bine, să câștige campionatul pentru că acolo îi e locul lui Dinamo. În fotbal nu e matematică și nu poți să compari meciul cu Petrolul (n.r. ) cu un derby cu Craiova. Dinamo a făcut meciuri bune sezonul trecut cu Craiova și sper că vor ieși învingători. Nu cred că se aștepta nimeni să plece Kopic”, a afirmat Luca Bărbulescu.