Plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj l-a înfuriat pe Neluțu Varga: ”Să-și cumpere club dacă vrea să facă el regulile”

Deranjat de ultimele afirmații făcute de Daniel Pancu și de faptul că acesta este în negocieri pentru a pleca la Rapid, Neluțu Varga a răbufnit. Patronul de la CFR Cluj a pus tunurile pe antrenorul care a reușit un parcurs formidabil cu formația din Gruia.

Neluțu Varga, reacție acidă după ce a aflat că Daniel Pancu vrea să plece de la CFR Cluj

Rapid va schimba antrenorul la finalul actualului sezon, iar Daniel Pancu se află în pole position pentru a-l înlocui pe Costel Gâlcă. Din informațiile FANATIK, pentru un contract pe doi ani.

Plecarea iminentă a lui Pancu i-a lăsat un gust amar lui Neluțu Varga, însă mai mult decât atât finanțatorul din Gruia s-a înfuriat când a văzut afirmațiile făcute de tehnician și .

”Clauza lui Daniel Pancu este de 50.000 de euro, să o plătească, dar mai important este că m-am supărat rău de tot pe el după ceea ce a spus. Și trebuie să știe asta! Să-și cumpere club dacă vrea să facă el regulile.

Nu vii tu să-mi faci aici regulile la CFR Cluj… n-a condus până acum un club. Daniel Pancu a sărit calul în ultima perioadă și nu trebuia să facă asta. N-a luat Champions League la CFR Cluj”, a declarat Varga, pentru .

Daniel Pancu renunță la 50.000 de euro pentru a merge la Rapid

Agentul Ioan Becali, care este reprezentantul lui Daniel Pancu, a dezvăluit la emisiunea ”Giovanni Show” că pe care îi are de luat de la CFR Cluj pentru a putea merge la Rapid.

”Cluburile n-au vorbit niciodată între ele de venirea la Rapid. Eu, ca reprezentant al lui Pancu am vorbit cu cluburile separat şi le-am spus celor de la CFR Cluj că Pancu ar putea să plece. Am vorbit cu domnul Mureșan și le-am spus că poate să plece pentru că se plânge că nu are bază, salariile nu sunt la timp, nu are stadion.

Am spus asta în virtutea clauzei pe care o are. Dacă participă într-o cupă europeană, va plăti 50.000 de euro și pleacă. Cum are de luat clauza de 50.000 de euro pentru cupele europene, n-o mai ia. Și trei salarii vor fi plătite pe parcurs, pe care trebuie să i le dea. Nu își mai ia cei 50.000 de euro, în litera regulamentului.

La Rapid am discutat cu Victor Angelescu, cu domnul Șucu nu. A spus că nu pot să contacteze antrenorul pentru că nu s-a terminat campionatul și nu e fair play. Dar în linii mari, dacă echipa nu ajunge într-o cupă europeană sunt dispuși să discute. În mare am vorbit. Celor de la Cluj le-am spus că Pancu ar putea să plece și să găsească un alt antrenor”, a spus Giovanni Becali.

Ce variante de antrenor are CFR Cluj

Patronul Neluțu Varga, președintele Iuliu Mureșan și directorul executiv Marian Copilu au început deja căutările pentru găsirea unui înlocuitor la Daniel Pancu, iar FANATIK a aflat numele celor trei antrenori aflați în vizorul clujenilor.

. Interesant este faptul că toți cei trei au mai pregătit CFR Cluj în trecut și nu sunt străini de gruparea clujeană.

În ceea ce-l privește pe Edi Iordănescu, Horia Ivanovici a anunțat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că fostul selecționer al României în care să analizeze oferta și să dea un răspuns oficial.