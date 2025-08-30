Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Plecarea lui Mitriţă, marele noroc al Universităţii Craiova?! Dezbatere încinsă în direct: “Echipa devenise previzibilă! Toţi îl aşteptau să salveze”

Universitatea Craiova s-a calificat în premieră în Conference League. Specialiștii FANATIK au opinat în legătură cu forma oltenilor după plecarea lui Mitriță. La ce concluzii au ajuns.
Mihai Dragomir
30.08.2025 | 22:12
A renăscut Craiova după plecarea lui Mitriță? Verdicte tari în direct. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Universitatea Craiova a scris istorie și s-a calificat în faza principală din Conference League după 5-2 la general cu Bașakșehir. Specialiștii FANATIK au comentat pe seama formei incredibile a oltenilor după plecarea lui Alexandru Mitriță, cel care a venit special în țară să își vadă fosta echipă la meciul contra turcilor.

Este Universitatea Craiova mai bună fără Alex Mitriță? Verdictul specialiștilor după calificarea istorică a oltenilor în Conference League

Universitatea Craiova are un start de sezon excepțional, cu rezultate foarte bune în campionat și cu o calificare în premieră în Conference League. „Leii” lui Mirel Rădoi arată total diferit, până acum, față de sezonul precedent.

La FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici și-a întrebat invitații dacă consideră echipa din Bănie mai bună odată cu plecarea lui Alexandru Mitriță, iar părerile au fost împărțite.

„Mitriță este un jucător care îți poate câștiga meciuri de unul singur!”

„Dacă te uiți acum la exprimarea echipei, din punctul ăsta de vedere a crescut Baiaram, nu mai este în umbra lui Mitriță. Sunt jucători care ies la rampă. Mitriță este un jucător exponențial și a ajutat Craiova. Plecarea lui Mitriță nu a ajutat Craiova.

Rădoi putea să joace cu Mitriță număr 10, în sistemul acesta. Baiaram putea juca la fel ca acum, fără nicio problemă, dar trebuia să iasă unul dintre Cicâldău și Telles. Deveneau mai ofensivi. Baiaram a avut un sezon bun și anul trecut. Mitriță este un jucător care îți poate câștiga meciuri de unul singur!”, a spus inițial Marius Șumudică.

„Plecarea lui Mitriță i-a ajutat din toate punctele de vedere”

„Mulți erau în umbra lui Mitriță și nu puteau să crească. Universitatea Craiova devenise anul trecut mega previzibilă, toate mingiile erau pe Mitriță. Astăzi nu știi de unde te atacă. De la un singur tanc, care era Mitriță, acum sunt 10 cuiburi de mitralieră puse pe 10 blindate care nu știi de unde te împușcă!

Eu cred, paradoxal, că plecarea lui Mitriță i-a ajutat din toate punctele de vedere. Nu mai au un călcâi al lui Ahile. Mitriță când nu era în formă, Craiova pierdea meciurile, pentru că toți așteptau ceva de la el. Asta era problema, psihologic, că îl așteptau pe Mitriță să îi salveze!”, a precizat și moderatorul Horia Ivanovici.

„Marele noroc al Craiovei este că a schimbat sistemul de joc și că a adus jucători. Mitriță putea să joace și număr 10, al doilea vârf. Uită-te acum la mijlocul Craiovei, toți au experiență de afară!”, a opinat și Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Plecarea lui Mitriţă, marele noroc al Universităţii Craiova?! Dezbatere încinsă în direct

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
