Plecarea lui Mitriţă, marele noroc al Universităţii Craiova?! Dezbatere încinsă în direct: “Echipa devenise previzibilă! Toţi îl aşteptau să salveze”

Specialiștii FANATIK au comentat pe seama formei incredibile a oltenilor după plecarea lui Alexandru Mitriță,

ADVERTISEMENT

Este Universitatea Craiova mai bună fără Alex Mitriță? Verdictul specialiștilor după calificarea istorică a oltenilor în Conference League

Universitatea Craiova are un start de sezon excepțional, cu rezultate foarte bune în campionat și cu o calificare în premieră în Conference League. „Leii” lui Mirel Rădoi arată total diferit, până acum, față de sezonul precedent.

La FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici și-a întrebat invitații dacă consideră echipa din Bănie mai bună odată cu plecarea lui Alexandru Mitriță, iar părerile au fost împărțite.

ADVERTISEMENT

„Mitriță este un jucător care îți poate câștiga meciuri de unul singur!”

„Dacă te uiți acum la exprimarea echipei, din punctul ăsta de vedere a crescut Baiaram, nu mai este în umbra lui Mitriță. Sunt jucători care ies la rampă. Mitriță este un jucător exponențial și a ajutat Craiova. Plecarea lui Mitriță nu a ajutat Craiova.

Rădoi putea să joace cu Mitriță număr 10, în sistemul acesta. Baiaram putea juca la fel ca acum, fără nicio problemă, dar trebuia să iasă unul dintre Cicâldău și Telles. Deveneau mai ofensivi. Baiaram a avut un sezon bun și anul trecut. Mitriță este un jucător care îți poate câștiga meciuri de unul singur!”, a spus inițial Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

„Plecarea lui Mitriță i-a ajutat din toate punctele de vedere”

„Mulți erau în umbra lui Mitriță și nu puteau să crească. Universitatea Craiova devenise anul trecut mega previzibilă, toate mingiile erau pe Mitriță. Astăzi nu știi de unde te atacă. De la un singur tanc, care era Mitriță, acum sunt 10 cuiburi de mitralieră puse pe 10 blindate care nu știi de unde te împușcă!

ADVERTISEMENT

Eu cred, paradoxal, că plecarea lui Mitriță i-a ajutat din toate punctele de vedere. Nu mai au un călcâi al lui Ahile. Mitriță când nu era în formă, Craiova pierdea meciurile, pentru că toți așteptau ceva de la el. Asta era problema, psihologic, că îl așteptau pe Mitriță să îi salveze!”, a precizat și moderatorul Horia Ivanovici.

„Marele noroc al Craiovei este că a schimbat sistemul de joc și că a adus jucători. Mitriță putea să joace și număr 10, al doilea vârf. Uită-te acum la mijlocul Craiovei, toți au experiență de afară!”, a opinat și Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT