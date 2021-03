Plecarea lui Musty de la Survivor România, marea ruptură în echipa Războinicilor. Kamara a făcut o dezvăluire uluitoare

Războinicul Musty a părăsit competiția „Survivor România” în ediția de duminică, 7 martie, lucru care a produs o mare ruptură în echipă. Kama a făcut o declarație uluitoare după ce fratele său a fost eliminat.

După ce Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii, a anunțat eliminarea lui Musty, Kamara a ținut să-și exprime opinia în legătură cu acest subiect. Artistul este de părere că cei din echipa Războinicilor au făcut o mare greșeală, de care își vor da seama mai târziu.

Mai mult, Musty ar fi fost cel care ținea echipa unită și îi încuraja atunci când aveau nevoie. Kamara consideră că ar fi trebuit să rămână mai mult timp în competiție.

Kamara s-a declarat mândru de parcursul fratelui său în competiție, chiar dacă a fost eliminat mult prea repede. Albert Oprea a fost cel propus pentru nominalizare, însă Musty a primit cele mai multe voturi din partea publicului, așa că drumul său s-a oprit aici.

Kamara consideră că Musty le-a dat o lecție importantă celorlalți concurenți, după ce l-au subestimat în mod constant în cele două luni de când se află în Republica Dominicană.

„Eu, sincer, aș mai fi vrut să stea în competiție, dar el mi-a spus, la telefon, că este mulțumit de aventura pe care a avut-o. Iar atunci tot ce pot să spun este că important e că Musty este împăcat cu el, că e mulțumit.

Sunt, și o spun foarte sincer, foarte mândru de parcursul lui în emisiune, chiar dacă nu a ajuns până la final și, o spun cu convingere, plecarea lui din echipa Războinicilor va fi una care îi va costa scump. Musty era cel care aducea echilibrul în echipa lor, el era cel care îi liniștea. Sorin nu va mai fi o voce atât de puternică, iar Sorin pare să fie liderul lor, iar acum vor apărea fricțiuni în grupul lor.

Nici nu m-a mai interesat că a fost eliminat de la Survivor după ce am văzut cum l-a bătut pe Sebastian, cel care a zis că luptă cu ‘bătrânul’… L-a făcut praf, i-a luat două puncte din două, l-a bătut fără drept de apel. Culmea e că Sebastian, care e cel mai slab de la Faimoși, cel puțin dintre băieți, s-a apucat să comenteze, credea că va mai face și el puncte pe sema lui Musty, dar și-a primit lecția”, a declarat Kamara pentru wowbiz.ro.

Ce spune Kamara despre echipa Faimoșilor

În legătură cu echipa Faimoșilor, Kamara consideră că acolo este un adevărat război, mai ales că Zanni și Sebastian sunt într-un continuu conflict cu Elena Marin. Acesta consideră că dansatoarea nu ar fi trebuit să-l nominalizeze pe Zanni pentru eliminare, ci pe Sebastian, altfel nici Musty nu ar fi ajuns să plece din concurs.

„La Faimoși e război. Și, sincer, situația lor e una explozivă. Elena Marin este vizată, este tot timpul atacată de cuplul Zanni-Sebastian. De fapt, aș zice eu, cred că Elena a greșit că l-a nominalizat pe Zanni, ar fi fost mai bine să îl nominalizeze pe Sebastian.

Atunci, sunt eu convins, ar fi rămas și Musty în competiție, iar la ei în echipă ar fi fost mai liniște. Dar nu a gândit strategic Elena, deși pot să o înțeleg la cât a suferit, pentru că ceea ce i se întâmplă ei este foarte urât, mai ales că vine din partea unor colegi de echipă care sunt bărbați”, a mai spus Kamara pentru sursa menționată mai sus.

Musty, declarații după ce a fost eliminat de la Survivor România

„Mă așteptam la schimbul ăsta și la votul lui Albert. Cred că m-a votat de când am început competiția. N-am nicio frică, ador aventură asta. La un moment dat știu că se poate opri pentru fiecare dintre noi. Am făcut tot ce am putut la joc, în camp, asta e Survivor.(…) Azi dimineață cu colegii mei am terminat un proiect pe care îl aveam de la început, o plută, pentru ca aveam nevoie de mai multă hrană. Am simțit chestia asta, zilele astea aveam în cap că se va întâmpla.

Am emoții, dar nici prea multe. Îmi este dor de proiectele mele, de copiii mei, de familia mea. Mi-a plăcut foarte mult aventura asta. Mă duc cu capul foarte sus și sunt mândru de chestiile pe care le-am făcut pentru colegii mei și pentru mine. Sunt mândru de multe lucruri pe care le-am trăit aici la Survivor”, a declarat Musty înainte de a-și lua rămas bun de la colegi.