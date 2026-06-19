Plecarea lui Răzvan Lucescu a stârnit tristețe în rândul fanilor lui PAOK: „Cel mai bun antrenor din istorie”

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Răzvan Lucescu și PAOK au ajuns la un acord pentru încetarea contractului. Românul se afla de cinci ani la formația din Salonic, iar rezultatele obținute au fost de-a dreptul imense. Ca o paralelă, PAOK are patru titluri obținute în istorie, iar două dintre ele se leagă de numele tehnicianului.

Plecarea lui Răzvan Lucescu a stârnit tristețe în rândul fanilor lui PAOK

Așa cum era de așteptat, fanii s-au arătat nemulțumiți de . La postarea în care a fost anunțată decizia, suporterii au scris mii de mesaje de încurajare, printre care: „Zi neagră pentru noi! Mult succes, ai fost cel mai bun”, „Sfârșitul unei ere! Pleacă cel mai bun antrenor din istoria lui PAOK”, „Rămas-bun, generale! Te iubim” sau „Nu există cuvinte să descriem ce simțim, mulțumim pentru tot”.

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În același timp, susținătorii lui PAOK au taxat dur conducerea clubului, în condițiile în care rezultatele sub comanda lui Răzvan Lucescu au fost întotdeauna foarte bune. Printre mesaje se numără: „Rușine să vă fie, nu trebuia să plece”, „V-ați făcut de râs” sau „Nu a existat respect reciproc între club și Răzvan, nu e corect ca el să plece”.

Pe platforma X, fanii au venit cu sute de mesaje, suporterii gândindu-se deja la o posibilă revenire: „Până la ultima secundă. Te-ai întors ca să lupți și nu aveai să cedezi din nou în conflicte interne. Tot ce ai oferit clubului este neprețuit. Alungarea ta și modul în care s-a întâmplat ne vor da ceva ce pierdusem. Se va vedea curând. Mărețule Răzvan Lucescu, ne vom revedea curând”.

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Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ήρθες πίσω για να παλέψεις κ δεν θα λυγιζες ξανά σε εσωτερικές κόντρες.

Όσα έδωσες στο σύλλογο ανεκτίμητα.

Ο διωγμός σου κ ο τρόπος που ήρθε,θα μας δώσει κάτι που είχαμε χάσει.

Θα φανεί σύντομα.

Τεράστιε Ραζβαν Λουτσέσκου θα τα ξαναπούμε σύντομα. — PAOKPASOKilektrosok (@PAOKPASOKblock)

Palmaresul lui Răzvan Lucescu la PAOK

. În primul, desfășurat în august 2017 – iunie 2019, românul a reușit să câștige un titlu în Grecia și două Cupe. După rezultatele înregistrate, Lucescu urma să facă pasul la Al Hilal, cea mai titrată echipă din Arabia Saudită, alături de care a câștigat Liga Campionilor din Asia.

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A doua perioadă a avut loc între iulie 2021 – iunie 2026, în acest interval fiind câștigat un titlu, în sezonul 2023/2024. În acest mandat echipa a fost pregătită în 256 de rânduri de către Răzvan Lucescu, iar bilanțul arată astfel: 143 de victorii, 56 de remize și 57 de înfrângeri.