Plecări anunțate la Rapid după eșecul cu FCSB: „Am discutat cu Pancu. Nu ne-a ajutat prea mult!”

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Victor Angelescu a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, planurile Rapidului pentru perioada de transferuri din iarnă. La o zi după eșecul usturător cu FCSB, scor 1-4, președintele giuleștenilor a anunțat ce posturi vrea să întărească și câți jucători ar putea părăsi echipa.

Rapid a început deja pregătirile pentru mercato! Victor Angelescu a anunțat două transferuri după ce a vorbit cu Daniel Pancu

La o zi după , scor 1-4, Victor Angelescu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit planurile giuleștenilor pentru perioada de mercato din această iarnă. Președintele clubului a anunțat că Rapid își dorește să se întărească în compartimentul ofensiv. De asemenea, doi sau trei jucători ar putea pleca de la echipă.

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„Știam dinainte de acest meci. Am avut mai multe discuții cu Marius Bilașco și Pancu. Avem nevoie de un mijlocaș ofensiv. Acolo poate să joace Moruțan sau Andrei Șucu. El e un copil care abia debutează la seniori. Avem nevoie de un atacant. Jambor nu a reușit să își revină. Kodor e un atacant care arată multe, dar e încă tânăr. Avem două-trei ținte. Probabil că vor pleca doi-trei jucători. Vrem un atacant și un mijlocaș. La fundași suntem cât de cât acoperiți”, a explicat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Mai are Jambor viitor la Rapid!? Ce spune Victor Angelescu

Victor Angelescu a vorbit și despre situația lui , dar care nu a reușit până acum să se impună în tricoul Rapidului. Deși a primit mai multe șanse, fotbalistul nu a avut impactul așteptat în ofensiva giuleștenilor și nu a devenit o piesă importantă în angrenajul echipei. Președintele Rapidului a explicat că viitorul lui Jambor depinde de Daniel Pancu. Angelescu a subliniat că antrenorul va avea ultimul cuvânt.

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„E clar că Daniel va trage concluziile despre Jambor. E al treilea an al lui la Rapid. Din punctul meu de vedere, nu ne-a ajutat prea mult. Daniel Pancu va fi cel care va decide ce se va întâmpla în iarnă cu el. Avem clar nevoie de un atacant cu experiență”, a mai spus Victor Angelescu.