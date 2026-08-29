Farul Constanța cheltuie 600.000 de euro pe an pentru jucători de care nu mai are nevoie. Clubul are o grămadă de fotbaliști de care trebuie să se scape, iar antrenorul Sabău trebuie să ia cele mai bune alegeri. Giovanni Becali a făcut dezvăluirea la GIOVANNI SHOW.
Farul Constanța tocmai l-a vândut pe Iustin Doicaru pentru 1,5 milioane de euro la Rizespor, însă clubul de pe malul mării are mult mai mulți jucători de perspectivă pe care ar putea să-i vândă pentru a face profit, explică Giovanni Becali.
„Farul are o grămadă de jucători de care trebuie să mai scape. Farul cheltuie 600.000 de euro pe an de jucători de care nu mai au nevoie. Asta îmi spunea Popescu. De asta e bine să deschizi ochii pe cine iei, cum iei și la ce vârstă”, a explicat agentul de jucători.
Mai mult, Giovanni Becali crede că Farul Constanța trebuie să se întoarcă la drumul succesului care i-a adus titlul și să folosească tot mai mulți tineri de perspectivă, pe care mai apoi să-i vândă pe multe milioane de euro în străinătate.
Un rol cheie în acest proiect ar putea să-l aibă antrenorul Ioan Ovidiu Sabău, care este cunoscut pentru că mizează mai mereu pe tinerii de perspectivă și le dă șanse să se afirme. De altfel, Ioan Ovidiu Sabău a procedat așa și la Universitatea Cluj, echipă pe care a antrenat-o înainte de Farul Constanța.
„Farul are drumul ăsta al academiei care începe din nou să funcționeze. Ei trebuie să joace cu 3-4 underi, Sabău e genul de antrenor care joacă astfel, îi plac tinerii. Relația dintre Sabău și Popescu și Hagi contează. Au crescut împreună”, a completat Giovanni Becali.
Farul are în acest an obiectiv accederea în play-off, însă clubul lui Gică Hagi încearcă să rămână pe profit după ce ani de zile a investit zeci de milioane de euro în propria academie. În acest context, vânzarea lui Iustin Doicaru la Rizespor ar fi doar un prim transfer din cele care vor urma .