Plecat de la CFR Cluj, la un pas de Premier League! Anunț de ultimă oră făcut de BBC despre cel care a marcat 30 goluri în SuperLiga

Potrivit , Philip Otele, fostul fotbalist din Superliga, de la UTA și CFR Cluj, în prezent în Elveția, la FC Basel, a ajuns în atenția unui club din Premier League și are șanse destul de mari să prindă un transfer în cel mai puternic campionat din lume până la finalul ferestrei de mercato din această vară, adică până la finalul acestei luni august.

Philip Otele, fostul fotbalist de la UTA și CFR Cluj, este dorit în Premier League de Fulham, iar transferul lui de la Basel s-ar putea realiza în schimbul unei sume de aproape 20 de milioane de euro

Este vorba despre Fulham, echipă care a căutat mai multe variante de extreme în ultima perioadă și a discutat cu tot felul de scouteri în acest sens. Astfel s-a ajuns și la varianta constituită de jucătorul nigerian în vârstă de 26 de ani. Conform sursei citate, pe lângă Otele, oficialii clubului de pe „Craven Cottage” îi mai au în planuri în acest moment și pe Reiss Nelson de la Arsenal și pe Kevin de la Șahtior Donetsk.

Marele avantaj al fostului fotbalist din Superliga este reprezentat însă de faptul că el ar fi o variantă mai ieftină în comparație cu ceilalți doi. Conform jurnaliștilor britanici, el ar urma să poată fi transferat în schimbul unei sume de aproximativ 15 milioane de lire sterline, deci aproape 20 de milioane de euro.

De exemplu, se pare că cei de la Șahtior Donetsk ar solicita undeva la nu mai puțin de 43 de milioane de lire sterline în schimbul lui Kevin, iar din acest motiv negocierile dintre cele două cluburi nu au avansat deloc în această săptămână. Pe de altă parte, un alt motiv pentru care Fulham insistă pentru un nou transfer în linia ofensivă în aceste zile este constituit de faptul că Atalanta îl dorește cu insistență pe brazilianul Rodrigo Muniz, doar că londonezii au de asemenea pretenții financiare foarte mari în ceea ce îl privește pe acesta.

Ar fi chiar o mega-afacere pentru clubul elvețian

Până acum în acest sezon, Philip Otele a marcat două goluri și a oferit două pase decisive în tricoul lui FC Basel. În legătură cu el este mai puțin cunoscut faptul că, pe vremea când era junior, mai exact la vârsta de 14 ani, a dat probe de joc la Arsenal, dar nu a fost păstrat de „tunari” în academie.

Ulterior a ajuns la Wolviston FC, o echipă din ligile inferioare din Anglia, iar apoi a mers în Lituania, la Kauno Zalgiris, de unde a fost luat de UTA, în 2022. A urmat mutarea la CFR Cluj, din postură de jucător liber de contract, formație de care s-a despărțit în vara anului 2024, când pentru 4.5 milioane de euro,

În partea a doua a sezonului trecut a fost împrumutat la Basel, iar acum, în această vară, a fost transferat definitiv de echipa din Elveția în schimbul sumei de 3 milioane de euro.