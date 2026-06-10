Plecat de la Dinamo, Zeljko Kopic i-a dat replica lui Gigi Becali: „El se compară cu Guardiola și Klopp. Am avut ocazia să-i dau lovitura”

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Zeljko Kopic a decis, de comun acord cu oficialii clubului, să o părăsească pe Dinamo după doi ani și jumătate. Antrenorul croat a fost extrem de apreciat de fanii echipei, acesta reușind să ducă formația din Ștefan cel Mare până pe locul 4 în SuperLiga. Performanța este cu atât mai mare cu cât Dinamo se afla în preajma locurilor retrogradabile când Kopic a preluat echipa.

Zeljko Kopic, detalii despre plecarea de la Dinamo

Zeljko Kopic s-a întors în România marți, 9 iunie, pentru a-și rezolva problemele. Aflat pe aeroport, a transmis că s-a ajuns la o decizie comună în ceea ce privește viitorul său la echipă. Kopic a mărturisit că s-a simțit foarte bine la echipă, iar toți cei din club l-au susținut în orice decizie, printre care și aducerea lui George Pușcaș.

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„Nu sunt aici pentru a da sfaturi (n.r. noului antrenor). Fiecare are propriul mod de a vedea lucrurile, propriul mod de lucru. Tot ce pot spune este că îi doresc cu adevărat tot binele și să fie mândru de clubul la care va lucra, pentru că este un club cu adevărat mare. Da, când vorbim despre Dinamo, este foarte complex. Nu a fost vorba doar de un singur lucru.

În primul rând, când vorbim despre aducerea jucătorilor, nimeni din club nu a spus, nu știu, președintele sau nu contează cine, că nu este de acord cu mine. Am spus de comun acord că jucătorii, în unele momente, au venit târziu, că unii dintre ei au venit accidentați. Bine. Pe Pușcaș l-am dorit, nu știu, o lună de zile. Îmi place jucătorul și l-am așteptat, și poate din cauza salariului său și a tot ce avea în Turcia… Pușcaș este un jucător de top; pentru mine are clar capacitatea de a fi jucător la echipa națională a României, cu siguranță, și a fost acolo. Iar când am discutat despre el cu mult timp în urmă, a fost imposibil; salariul lui în Turcia era de așa natură încât nici măcar nu ne puteam apropia.

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Și apoi, când a avut această problemă cu accidentarea, să zicem că am prins momentul să-l aducem. Și ne-am asumat acest risc, că nu va putea ajuta în acest sezon, ci pentru a pregăti totul cât mai bine posibil pentru sezonul următor. Am jucat ultimul meci fără, nu știu, șase jucători și, pe deasupra, situația cu Alex Pop și multe alte lucruri”, a declarat Zeljko Kopic pe aeroport.

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Kopic, mândru de ce a reușit la Dinamo

În continuare, croatul a transmis că este extrem de mândru de faptul că a reușit să o ducă pe Dinamo până pe locul 4 în SuperLiga și e sigur că echipa va reuși lucruri mărețe în cel mai scurt timp. Kopic a amintit de absențele în barajul cu FCSB, Pușcaș neputând fi recuperat, iar Pop a fost la propria nuntă în acea seară.

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„Apoi, desigur, putem discuta despre partea ofensivă a jocului, dar dacă îți lipsesc atât de mulți jucători, este foarte, foarte greu. Și nu pot spune că este vorba despre situația asta sau aia. Este vorba prin ce am trecut, a fost cu adevărat dificil.

Când ajungi în punctul de acum, când te uiți la Dinamo, este pe poziția a patra, la un milimetru de lucruri mai mari, precum meciul cu Craiova din semifinala Cupei. Acum Dinamo este cu totul altă poveste și ai nevoie de un pic în plus pentru a ajunge în top. Dar am construit ceva împreună.

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Sper cu adevărat că pot și că vor reuși. Dar după doi ani și jumătate… când pleci de acolo și când construiești, niște relații, niște situații… se întâmplă, pentru că și clubul a crescut în această activitate. Ca în orice familie și casă, dacă construiești ceva de la început, desigur, unele lucruri nu sunt perfecte tot timpul”, a adăugat Kopic.

Replică pentru Gigi Becali

Revenit în România pentru a-și rezolva problemele, Zeljko Kopic a ținut să îi răspundă lui Gigi Becali. . Kopic a transmis că cea mai frumoasă victorie a sa pe banca lui Dinamo a fost cea în fața FCSB-ului, scor 4-3, dar și că nu a avut nicio discuție cu omul de afaceri.

„Nu, poți compara… Domnul Gigi a spus că el se compară cu toată lumea… cu Guardiola, Klopp și oricine a mai fost pe acolo. Nu am avut o discuție (n.r. cu Gigi Becali). El vorbea. Nu, el vorbea, iar eu am… am spus, am zis mereu că a construit lucruri mari, a făcut lucruri foarte, foarte bune cu FCSB. Această competiție cu FCSB este foarte importantă pentru noi toți, cei de la Dinamo. La acest meci am avut oportunitatea să-i tragem puțin mai în jos, să rămână fără Europa, ar fi fost o lovitură mare pentru ei.

Știu asta, și a fost o mare oportunitate pentru noi, dar și de a crea o situație prin care să destabilizam și mai mult FCSB-ul după acest sezon. Din nou, ne-au lipsit mulți jucători, au fost multe lucruri și nu am reușit. Acum FCSB și domnul Becali au din nou o situație bună pentru a pregăti sezonul următor, dar asta este povestea lui, viața lui.

(n.r. – Cea mai frumoasă amintire la Dinamo?) Sunt mereu conectat cu aceste victorii. Acea victorie cu 4-3 împotriva celor de la FCSB a fost uimitoare. A fost un moment foarte, foarte important pentru acest sezon. Aceasta ar fi prima amintire, dar, desigur, în doi ani și jumătate aduni multe. Mulțumesc mult tuturor, la revedere”, a conchis Zeljko Kopic.