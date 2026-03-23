Plecat de la FCSB, Thomas Neubert recunoaște că echipa lui Gigi Becali nu este cea mai bine pregătită fizic din SuperLiga

Gabriel-Alexandru Ioniță
23.03.2026 | 09:22
Thomas Neubert, 57 de ani, în perioada în care încă era preparator fizic la FCSB.
Thomas Neubert a fost până de curând preparatorul fizic de la FCSB. El a plecat de la echipă cam în același timp cu tandemul Elias Charalambous – Mihai Pintilii, pentru că Mirel Rădoi a ales să lucreze cu propriul staff. Lăudat în foarte multe rânduri de-a lungul timpului pentru modul său de lucru, germanul a fost recent atacat de fostul secund al formației roș-albastre.

Pintilii i-a reproșat lui Neubert că începuse de la un anumit moment să lipsească de la antrenamente, pe motiv că mergea în acel timp să lucreze la clinica sa. Ulterior însă, neamțul a fost apărat atât de Gigi Becali, cât și de Mihai Stoica. Iar acum el a vorbit despre subiectul plecării sale și, printre altele, a admis că FCSB nu este în prezent cea mai bine pregătită echipă din SuperLiga din punct de vedere fizic.

Când a fost întrebat în legătură cu această chestiune, Thomas Neubert a nominalizat o formație din play-off la acest capitol. Este vorba despre FC Argeș. „Argeș arată super bine. Și U Cluj, dar U Cluj joacă un alt stil de fotbal, mai italian, cu antrenorul Bergodi. Pentru mine, Argeș cred că este cea mai bine pregătită fizic. Îmi place mult cum joacă, fizic, tot. Deși, într-un alt interviu, am zis că favorita la titlu este U Cluj. Argeș merită să fie unde este. Joacă fiecare meci cu inima, luptă, aleargă, super! Merită să fie unde este, repet. Uite, de ce a bătut-o în deplasare pe Craiova? (n.r. – 1-0, în prima etapă a play-off-ului) Datorită mentalității, atitudinii, au jucat cu inima, au făcut presing. Așa arată o echipă bine pregătită fizic”, a spus el, potrivit gsp.ro. 

Ce s-a întâmplat la FCSB din punct de vedere fizic în această iarnă

Interesant de remarcat este totuși că în acest context Neubert a ținut să sublinieze și că pregătirea făcută de FCSB în Antalya la începutul acestui an a fost foarte bună din punctul lui de vedere. De asemenea, germanul în prezent în vârstă de 57 de ani a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Mihai Pintilii și Elias Charalambous, foștii săi colaboratori:

Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Digi24.ro
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”

„Pregătirea noastră de iarnă a fost la cel mai înalt nivel, în Turcia. Antrenamentele au fost foarte bune. Jucătorii au răspuns bine, au fost motivați. A fost un stagiu dur, cu antrenamente extraordinare. Staff-ul tehnic a lucrat foarte bine. Nicio vină nu au Mihai Pintilii și Elias, fiecare a lucrat excelent. Alin Stoica, Filip, fiecare a făcut o treabă foarte bună. Acolo nu aș schimba nimic. A fost perfect. Dar venim în țară și pierdem primul meci, cu FC Argeș!”. 

România, eliminată dramatic de Turcia la barajul pentru Campionatul Mondial. Prima reacție a...
Digisport.ro
România, eliminată dramatic de Turcia la barajul pentru Campionatul Mondial. Prima reacție a FRH
ADVERTISEMENT
Trei portari, zero selecții! De când n-a mai avut România doar goal-keeperi debutanți...
Fanatik
Trei portari, zero selecții! De când n-a mai avut România doar goal-keeperi debutanți la un meci al echipei naționale
Marius Niculae crede în șansa României la meciul decisiv cu Turcia: „Nici în...
Fanatik
Marius Niculae crede în șansa României la meciul decisiv cu Turcia: „Nici în 2012 nu ne dădea nimeni șanse și am câștigat”. Exclusiv
Ce s-a întâmplat preț de 46 de ani în meciurile România – Turcia....
Fanatik
Ce s-a întâmplat preț de 46 de ani în meciurile România – Turcia. El este românul care i-a pus pe hartă
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
