Plecat de la U Craiova fără minut jucat, semnează în Portugalia, la prima echipă a lui Cristiano Ronaldo!

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Joao Goncalves (25 de ani), portar portughez fost la Boavista, printre altele, a fost adus în aprilie de Universitatea Craiova din postura de jucător liber de contract, în regim de urgență pentru acoperirea finalului de sezon, în contextul în care Isenko și Silviu Lung Jr. se accidentaseră și astfel Laurențiu Popescu devenise singura opțiune pentru buturi. Contractul lusitanului a fost valabil în primă fază doar până la finalul stagiunii trecute, cu opțiune de prelungire pe încă un an.

Joao Goncalves, de la U Craiova la Nacional Madeira, prima echipă a lui Cristiano Ronaldo

Doar că, în condițiile în care Goncalves nu a jucat nici măcar un minut pentru echipa antrenată de Filipe Coelho, oltenii au decis să nu îi prelungească înțelegerea goalkeeper-ului portughez. La momentul respectiv Acum, după plecarea din SuperLiga deci, Joao Goncalves urmează să se întoarcă în țara natală, în prima ligă, la Nacional Madeira, clubul care l-a lansat în fotbalul mare pe

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Despre această chestiune au scris pe larg cei de la : „Joao Goncalves, un portar portughez de 25 de ani, va semna un contract pe două sezoane cu Nacional din postura de jucător liber de contract.

În sezonul trecut, Goncalves a jucat la Aves Sad până la finalul lunii ianuarie, bifând opt meciuri. Apoi a plecat la Universitatea Craiova în aprilie, dar nu a jucat vreun minut în România.

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Portarul, care de asemenea a mai jucat și pentru Boavista la seniori, va forma trio-ul de goalkeeperi de la Madeira pentru noul sezon, alături de Renato Marin, împrumutat de la PSG, și Kevyn, care continuă la echipă după sezonul trecut”.

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Universitatea Craiova visează la Champions League

: „Vreau să marchez în fiecare meci, nu contează competiția. Vreau să mă bucur de fiecare moment. E pentru prima oară când joc în Champions League, până acum am bifat doar Conference League. Fie că va fi Champions, Europa sau Conference League, voi încerca să mă bucur de fiecare moment”.