Sport

Plecat de la U Craiova fără minut jucat, semnează în Portugalia, la prima echipă a lui Cristiano Ronaldo!

A venit la U Craiova, nu a jucat niciun minut, a plecat, iar acum semnează cu o echipă din prima ligă din Portugalia! Parcurs inedit pentru Joao Goncalves, adus în Bănie în regim de urgență
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.07.2026 | 13:58
Plecat de la U Craiova fara minut jucat semneaza in Portugalia la prima echipa a lui Cristiano Ronaldo
SPECIAL FANATIK
Plecat de la U Craiova fără minut jucat, semnează în Portugalia, la prima echipă a lui Cristiano Ronaldo. Foto: Sport Pictures
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Joao Goncalves (25 de ani), portar portughez fost la Boavista, printre altele, a fost adus în aprilie de Universitatea Craiova din postura de jucător liber de contract, în regim de urgență pentru acoperirea finalului de sezon, în contextul în care Isenko și Silviu Lung Jr. se accidentaseră și astfel Laurențiu Popescu devenise singura opțiune pentru buturi. Contractul lusitanului a fost valabil în primă fază doar până la finalul stagiunii trecute, cu opțiune de prelungire pe încă un an.

Joao Goncalves, de la U Craiova la Nacional Madeira, prima echipă a lui Cristiano Ronaldo

Doar că, în condițiile în care Goncalves nu a jucat nici măcar un minut pentru echipa antrenată de Filipe Coelho, oltenii au decis să nu îi prelungească înțelegerea goalkeeper-ului portughez. La momentul respectiv FANATIK a scris în exclusivitate despre acest subiect. Acum, după plecarea din SuperLiga deci, Joao Goncalves urmează să se întoarcă în țara natală, în prima ligă, la Nacional Madeira, clubul care l-a lansat în fotbalul mare pe Cristiano Ronaldo. 

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Despre această chestiune au scris pe larg cei de la Transfer Feed: „Joao Goncalves, un portar portughez de 25 de ani, va semna un contract pe două sezoane cu Nacional din postura de jucător liber de contract.

În sezonul trecut, Goncalves a jucat la Aves Sad până la finalul lunii ianuarie, bifând opt meciuri. Apoi a plecat la Universitatea Craiova în aprilie, dar nu a jucat vreun minut în România.

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Portarul, care de asemenea a mai jucat și pentru Boavista la seniori, va forma trio-ul de goalkeeperi de la Madeira pentru noul sezon, alături de Renato Marin, împrumutat de la PSG, și Kevyn, care continuă la echipă după sezonul trecut”. 

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Universitatea Craiova visează la Champions League

Golgheterul Assad Al Hamlawi a transmis că și-a propus să marcheze în fiecare meci jucat de campioana României în preliminariile Champions League, și nu numai: „Vreau să marchez în fiecare meci, nu contează competiția. Vreau să mă bucur de fiecare moment. E pentru prima oară când joc în Champions League, până acum am bifat doar Conference League. Fie că va fi Champions, Europa sau Conference League, voi încerca să mă bucur de fiecare moment”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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