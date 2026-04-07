Plecat de urgență la București, Răzvan Lucescu a lăsat PAOK pe mâna unui alt român. Când revine fiul lui Mircea Lucescu în Grecia

Răzvan Lucescu a venit de urgență la București pentru a fi alături de tatăl său aflat în stare critică. Ce se întâmplă cu PAOK în perioada următoare și când e așteptat tehnicianul să se întoarcă în Grecia.
Traian Terzian
07.04.2026 | 19:15
PAOK se antrenează fără Răzvan Lucescu (57 de ani), aflat la București pentru a-i fi aproape tatălui său. Sursdă foto: Metrosport
Mircea Lucescu se află internat la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar din București, iar veștile despre situația sa nu sunt deloc îmbucurătoare. Întreaga familie este alături de fostul selecționer, fiul său Răzvan venind cât a putut de repede după meciul lui PAOK din weekend. Nae Constantin, fostul antrenor al Petrolului Ploiești, a rămas în Grecia pentru a se ocupa alături de colegi de echipa lui Lucescu Jr.

Formația din Salonic a remizat pe teren propriu, scor 0-0, cu Panathinaikos, în prima etapă a play-off-ului campionatului Greciei. Imediat după încheierea partidei, Răzvan Lucescu (57 de ani) s-a suit într-un avion particular și a sosit în România pentru a fi alături de tatăl său, care traversează momente extrem de dificile.

În toată această situație deloc plăcută, există și o parte bună pentru Răzvan Lucescu. Campionatul din Grecia se întrerupe timp de o săptămână, pentru a le permite tuturor să stea alături de familii în perioada sărbătorilor de Paște, astfel că următorul joc va avea loc abia în weekendul 16-17 aprilie.

În aceste condiții, tehnicianul a făcut planul de la București pentru ca jucătorii să se antreneze normal în următoarea perioadă. Conform publicației Metrosport, de ședințele de pregătire se vor ocupa secunzii săi Pantelis Konstantinidis, Nicolae Constantin și Gianpaolo Castorina.

Răzvan Lucescu urmează să rămână în continuare la București pentru a fi alături de tatăl său în această perioadă extrem de dificilă. Sursa citată notează că în funcție de deciziile medicale care se vor lua marți, 7 aprilie, pentru Mircea Lucescu, antrenorul lui PAOK va hotărî momentul în care se va întoarce la Salonic.

Vești bune pentru PAOK

În ciuda remizei cu Panathinaikos, care i-a îndepărtat pe ”alb-negri” la cinci puncte în spatele liderului AEK Atena și care i-a cam făcut pe suporteri să considere că șansele la câștigarea titlului au scăzut dramatic, veteranul Taison a transmis că nimic nu s-a terminat și jucătorii lui PAOK vor da totul până la final.

Veștile bune sunt că Sualiho Meite și Jonjoe Kenny au revenit la antrenamente, Kiril Despodov a depășit și el problemele de la spate, iar căpitanul Andrija Zivkovic este pe finalul recuperării și este așteptat ca în curând să se pregătească alături de coechipieri.

Final încins de sezon pentru Răzvan Lucescu în Grecia

Pentru PAOK urmează o lună extrem de importantă în bătălia pentru trofeele interne. Pe lângă lupta acerbă pentru titlu, formația lui Răzvan Lucescu este la un singur pas de câștigarea Cupei Greciei, ”alb-negrii” fiind calificați în finală.

Programul partidelor lui PAOK Salonic în acest final de sezon arată astfel:

  • AEK Atena – PAOK Salonic (campionat, 19 aprilie)
  • PAOK Salonic – OFI Creta (finala Cupei Greciei, 25 aprilie)
  • PAOK Salonic – Olympiacos (campionat, 3 mai)
  • Olympiacos – PAOK Salonic (campionat, 10 mai)
  • PAOK Salonic – AEK Atena (campionat, 13 mai)
  • Panathinaikos – PAOK Salonic (campionat, 17 mai)

Clasament campionatul Greciei

Așadar, PAOK Salonic a remizat runda precedentă cu Panathinaikos, în timp ce AEK Atena s-a impus pe terenul lui Olympiacos și a luat o opțiune serioasă pentru a încorona campioană.

Răzvan Lucescu PAOK București clasament campionat Grecia

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
