Plecat din Sudan, Laurențiu Reghecampf a pus monopol pe campionatul din Rwanda! Realizare fantastică după ce Al-Hilal Omdurman a învins liderul

Al-Hilal Omdurman, echipa din Sudan antrenată de Laurențiu Reghecampf, a fost nevoită să plece în urmă cu ceva timp din această țară din cauza războiului civil de acolo și să se înceapă să evolueze în campionatul din Rwanda.

Laurențiu Reghecampf a ajuns pe primul loc în Rwanda, iar echipa sa are și trei meciuri mai puțin față de poziția secundă

Acum, după o serie excelentă de rezultate bune, formația românului a învins și liderul din această țară, APR, cu scorul de 2-0 și astfel a trecut pe primul loc în clasament, cu un punct avans.

De asemenea, Al-Hilal Omdurman are în prezent și nu mai puțin de trei meciuri mai puțin disputate față de principala contracandidată la titlu din acest moment, ceea ce înseamnă că în perioada următoare și-ar putea mări considerabil avansul în fruntea clasamentului și deci să devină în mod clar favorită la câștigarea campionatului în acest an.

Ce va face Laurențiu Reghecampf dacă Al-Hilal Omdurman va ajunge în finala Ligii Campionilor Africii

„La mine a fost mediatizată aiurea chestia asta cu grătarele. Au ieșit informații în presă aiurea, când nu trebuia. Lucrurile astea se fac la toate echipele, dar nu sunt mediatizate cum au fost în cazul meu.

Clar că facem. Doar că aici se fac petrecerile altfel, cu miel. Este mentalitatea arăbească. Am și mulți străini, aproape 12 jucători de altă naționalitate. Nu sunt musulmani majoritatea, dar se fac grătare. Ieșim cu băieții când e cazul. Rwanda nu este o țară musulmană.

N-am apucat să mâncăm mici. Avem ceva pe aici, un măcelar nemțesc, dar la mici nu am ajuns încă. Să ajung în finală și fac eu 1.000 de mici. Finala din Champions League-ul african se joacă tur-retur.

Nu îmi place să vorbesc despre prime. Nu îmi face plăcere. Sumele, mai ales la o echipă mică cu șanse mici de a câștiga, atunci când încearcă să semneze cu un antrenor, să îl convingă, sunt mari. Din punct de vedere al bonusurilor sunt bine, doar să câștig eu finala. Ești tot într-o zonă din Arabia. Eu sunt la o echipă foarte, foarte bogată”.