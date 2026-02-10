Sport

Plecat din Sudan, Laurențiu Reghecampf a pus monopol pe campionatul din Rwanda! Realizare fantastică după ce Al-Hilal Omdurman a învins liderul

Laurențiu Reghecampf e pe val în Rwanda! Echipa sa a învins și liderul și a trecut astfel pe primul loc, iar în perioada următoare își poate mări considerabil avansul față de urmăritoare
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.02.2026 | 17:49
Plecat din Sudan Laurentiu Reghecampf a pus monopol pe campionatul din Rwanda Realizare fantastica dupa ce AlHilal Omdurman a invins liderul
ULTIMA ORĂ
Laurențiu Reghecampf a ajuns pe primul loc în Rwanda cu Al-Hilal Omdurman. Foto: Facebook / Al Hilal S.C
ADVERTISEMENT

Al-Hilal Omdurman, echipa din Sudan antrenată de Laurențiu Reghecampf, a fost nevoită să plece în urmă cu ceva timp din această țară din cauza războiului civil de acolo și să se înceapă să evolueze în campionatul din Rwanda.

Laurențiu Reghecampf a ajuns pe primul loc în Rwanda, iar echipa sa are și trei meciuri mai puțin față de poziția secundă

Acum, după o serie excelentă de rezultate bune, formația românului a învins și liderul din această țară, APR, cu scorul de 2-0 și astfel a trecut pe primul loc în clasament, cu un punct avans.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Al-Hilal Omdurman are în prezent și nu mai puțin de trei meciuri mai puțin disputate față de principala contracandidată la titlu din acest moment, ceea ce înseamnă că în perioada următoare și-ar putea mări considerabil avansul în fruntea clasamentului și deci să devină în mod clar favorită la câștigarea campionatului în acest an.

Ce va face Laurențiu Reghecampf dacă Al-Hilal Omdurman va ajunge în finala Ligii Campionilor Africii

În paralel, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf își continuă parcursul și în Liga Campionilor Africii, iar recent, în direct la FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul român a dezvăluit ce este dispus să facă în cazul în care formația sa va ajunge în finala acestei competiții:

ADVERTISEMENT
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav....
Digi24.ro
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor

„La mine a fost mediatizată aiurea chestia asta cu grătarele. Au ieșit informații în presă aiurea, când nu trebuia. Lucrurile astea se fac la toate echipele, dar nu sunt mediatizate cum au fost în cazul meu.

ADVERTISEMENT
Cora Schumacher a avut o reacție complet neașteptată, după ce a aflat că...
Digisport.ro
Cora Schumacher a avut o reacție complet neașteptată, după ce a aflat că fostul pilot de Formula 1 se recăsătorește

Clar că facem. Doar că aici se fac petrecerile altfel, cu miel. Este mentalitatea arăbească. Am și mulți străini, aproape 12 jucători de altă naționalitate. Nu sunt musulmani majoritatea, dar se fac grătare. Ieșim cu băieții când e cazul. Rwanda nu este o țară musulmană.

N-am apucat să mâncăm mici. Avem ceva pe aici, un măcelar nemțesc, dar la mici nu am ajuns încă. Să ajung în finală și fac eu 1.000 de mici. Finala din Champions League-ul african se joacă tur-retur. 

ADVERTISEMENT

Nu îmi place să vorbesc despre prime. Nu îmi face plăcere. Sumele, mai ales la o echipă mică cu șanse mici de a câștiga, atunci când încearcă să semneze cu un antrenor, să îl convingă, sunt mari. Din punct de vedere al bonusurilor sunt bine, doar să câștig eu finala. Ești tot într-o zonă din Arabia. Eu sunt la o echipă foarte, foarte bogată”. 

Renaște baza Pro Rapid! Contractul a fost semnat, iar o sumă uriașă a...
Fanatik
Renaște baza Pro Rapid! Contractul a fost semnat, iar o sumă uriașă a fost alocată pentru reabilitare. Cine asigură finanțarea
CFR Cluj – Rapid, live video în etapa a 3-a din grupele Cupei...
Fanatik
CFR Cluj – Rapid, live video în etapa a 3-a din grupele Cupei României Betano. Noutate în lotul lui Costel Gâlcă!
Situație excepțională pentru Mircea Lucescu în perspectiva meciului cu Turcia! Cum se prezintă...
Fanatik
Situație excepțională pentru Mircea Lucescu în perspectiva meciului cu Turcia! Cum se prezintă internaționalii români, cu 45 de zile înaintea barajului de calificare la CM 2026
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Nici Bergodi, nici Cordea! A spus cine ar fi 'principala vinovată' pentru scandalul-monstru...
iamsport.ro
Nici Bergodi, nici Cordea! A spus cine ar fi 'principala vinovată' pentru scandalul-monstru de la CFR - U Cluj: 'Era foarte nervos pe bună dreptate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!