Plecat în Grecia să-și trăiască “visul de pensionar”, Sorin Oprescu se judecă, la București, pentru postul de șef la Spitalul Universitar

Sorin Oprescu a fost citat joi, la Curtea de Apel București, acolo unde urmează ca instanța să se pronunțe în legătură cu cererea fostului primar general de reîncadrare în câmpul muncii. Oprescu a contestat două acte administrative emise de actuala conducere a Spitalului Universitar din București, în urma cărora n-a mai putut să-și desfășoare activitatea în cadrul unității medicale, la puțin timp după ce revenise în spital tot ca urmare a unei hotărâri judecătorești. În urmă cu doar câteva zile, Oprescu le spunea judecătorilor eleni că vrea să rămână în Grecia, acesta fiind ”visul lui de-o viață”.

Sorin Oprescu ceruse despăgubiri de 1.000.000 de lei de la Spitalul Universitar

Oprescu a atacat două ordine ale conducerii Spitalului Universitar din București, prin care s-a dispus încetarea exercitării atribuțiilor de șef al secției de chirurgie (IV) și a contractului de management, precum și obligarea medicilor care au împlinit vârsta legală de pensionare de a prezenta un aviz din partea comisiei de avizare a prelungirii activității din partea Direcției de Sănătate Publică.

ADVERTISEMENT

Fostul edil a câștigat deja un proces cu spitalul, în urma căruia instanța a dispus , încă din 2020. Oprescu solicitase atunci daune morale de 1.000.000 de lei, însă instanța nu i-au admis acest capăt de cerere, limitându-se la obligarea la plata indemnizației de conducere.

Fostul primar a cerut ”repunerea părților în situația anterioară”

Oprescu spune că avea dreptul să-și păstreze postul cel puțin până la împlinirea vârstei de 70 de ani (vârstă care a împlinit-o în noiembrie 2021), însă din cauza măsurilor luate de actuala conducere a spitalului, el nu a mai putut să-și exercite atribuțiile din toamna anului 2020. Oprescu a cerut ”repunerea părților în situația anterioară emiterii deciziilor contestate și obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată”.

ADVERTISEMENT

Conform Legii 262/2004, ”Membrii titulari și corespondenți ai Academiei de Științe Medicale sunt menținuți în activitate sau în funcții de conducere până la vârsta de 70 de ani. Peste această vârstă sunt menținuți în activitate numai cu acordul instituției în care lucrează, prin prelungiri anuale, în baza certificatului e sănătate”.

Pe fond, judecătorii i-au dat dreptate lui Oprescu și au anulat două ordine ale conducerii spitalului, emise după reîncadrarea lui Oprescu, în septembrie 2020. Conform deciziei, spitalul era obligat să-l mențină pe Oprescu, membru al Academiei de Științe Medicale, cel puțin până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Spitalul a făcut apel, iar Curtea a rămas în pronunțare până pe data de 17 iunie.

ADVERTISEMENT

Sorin Oprescu spune că va rămâne în Grecia

Conform propriilor declarații, după împlinirea vârstei de 70 de ani, , țară în care urma să se stabilească definitiv. Tot aici, fostul primar a fost prins extrăgându-se de la executarea unei condamnări de 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție. Acum, Oprescu spune că nu se poate întoarce aici pentru că nu are condiții în închisoare și că procesul lui a fost o mascaradă.

”Eu nu am fugit nicăieri. Eram aici (în Grecia – n.red.), îmi făceam visul de o viaţă întreagă că atunci când o să ies la pensie o să pot să-mi petrec liniștit zilele pe care le mai am, câte Dumnezeu or fi ele, dar în liniște şi într-o sănătate aparentă, că toţi ne aflăm într-o stare de sănătate aparentă.

ADVERTISEMENT

Eram acasă în apartamentul pe care l-am închiriat. Îmi definitivam formele de rezidență începute în urmă cu 6 luni. M-au găsit acasă. Nu m-am ascuns, nu am fugit. Cum să fug? Pentru ce, când tot procesul a fost o mascaradă? Am trăit cu speranța că poate într-adevăr se dorește să se afle adevărul”, le-a spus Sorin Oprescu jurnaliștilor, imediat după ce a fost eliberat pe cauțiune, la Atena.

ADVERTISEMENT

Dacă va câștiga, Oprescu ar putea primi o sumă importantă de bani

Judecătorii greci urmează să stabilească dacă vor admite cererea de extrădare formulată de statul român la adresa lui Sorin Oprescu, însă acesta va fi judecat în stare de libertate. Medicul nu are voie să părăsească Grecia până la o hotărâre definitivă.

Evident, e puțin probabil că Sorin Oprescu va mai profesa în România, dar în cazul în care va câștiga procesul cu Spitalul Universitar București, el ar putea primi o sumă importantă de bani care i s-ar fi cuvenit până la împlinirea vârstei de 70 de ani.