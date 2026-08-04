Sport

Plecat pe ușa din spate de la Rapid, primește acum o șansă uriașă la Genoa!

Franz Stolz, fostul portar al Rapidului, a revenit la Genoa și a primit un vot de încredere din partea lui Daniele De Rossi. Antrenorul italian a anunțat că îi va oferi o șansă să își demonstreze valoarea.
Alex Bodnariu
04.08.2026 | 18:45
Plecat pe usa din spate de la Rapid primeste acum o sansa uriasa la Genoa
ULTIMA ORĂ
Franz Stolz a revenit la Genoa! Ce se întâmplă cu fostul portar de la Rapid. Foto: SportPictures
ADVERTISEMENT

Franz Stolz a revenit la Genoa după două sezoane petrecute la Rapid, perioadă în care nu a reușit să își lase amprenta. Portarul austriac se pregătește alături de ceilalți jucători ai formației din Serie A, iar antrenorul Daniele De Rossi a anunțat că îi va oferi șansa să își demonstreze calitățile.

Franz Stolz a revenit la Genoa! Ce se întâmplă cu fostul portar de la Rapid

În 2024, Genoa l-a transferat pe Stolz de la SKN St. Pölten, iar în sezonul următor Dan Șucu a decis să îl împrumute la Rapid pentru a prinde cât mai multe minute. Planul nu a funcționat, deoarece titular între buturile giuleștenilor a rămas Marian Aioani.

ADVERTISEMENT

În stagiunea 2025-2026, Franz Stolz a bifat doar câteva apariții la Rapid, iar clubul bucureștean a renunțat la serviciile sale. A urmat o scurtă experiență la Grazer AK, însă nici aceasta nu s-a dovedit una de succes. Acum, portarul se pregătește din nou alături de jucătorii celor de la Genoa, club de care aparține.

Daniele De Rossi, mesaj clar despre fostul portar al Rapidului

Daniele De Rossi, antrenorul formației din Genoa, a vorbit despre fostul portar al Rapidului. Tehnicianul italian a explicat că îi va oferi o șansă să demonstreze ce poate. De Rossi a subliniat că a văzut lucruri interesante la austriac, dar și că acesta mai comite greșeli.

ADVERTISEMENT
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului...
Digi24.ro
De ce nu dorește Putin pacea. Analiza celor mai recente declarații ale Kremlinului arată unde a ajuns Rusia

„Îl evaluăm atât la antrenamente, cât și în partide. Face și lucruri bune, dar are și momente mai puțin reușite. Este un jucător important pentru patrimoniul clubului. Nu îl cunoșteam, l-am urmărit pe Wyscout și mi-a plăcut. În următoarele săptămâni îl vom evalua. Este corect să-i oferim o oportunitate, pentru că este un jucător al clubului. La final vom lua o decizie împreună”, a declarat Daniele De Rossi.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: Dan Petrescu e aproape de revenirea în SuperLigă, dar nu...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: Dan Petrescu e aproape de revenirea în SuperLigă, dar nu la FCSB!
Gigi Becali a anunțat cum va arăta noua strategie de transferuri a FCSB:...
Fanatik
Gigi Becali a anunțat cum va arăta noua strategie de transferuri a FCSB: „Mă fac de râsul lumii? Gata! Bag 10 milioane de euro!”
Andrei Popa, noul manager general al Super România. Schimbare importantă la vârful companiei...
Fanatik
Andrei Popa, noul manager general al Super România. Schimbare importantă la vârful companiei care deține Superbet
Kader Keita a scăpat și de controlul judiciar: NU mai este obligat să...
Fanatik
Kader Keita a scăpat și de controlul judiciar: NU mai este obligat să revină în România! Cu cine semnează
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Dorit de Gigi Becali la FCSB, Dan Petrescu are pe masă o altă...
iamsport.ro
Dorit de Gigi Becali la FCSB, Dan Petrescu are pe masă o altă ofertă din SuperLiga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!