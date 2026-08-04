Plecat pe ușa din spate de la Rapid, primește acum o șansă uriașă la Genoa!

ADVERTISEMENT

Franz Stolz a revenit la Genoa după două sezoane petrecute la Rapid, perioadă în care nu a reușit să își lase amprenta. Portarul austriac se pregătește alături de ceilalți jucători ai formației din Serie A, iar antrenorul Daniele De Rossi a anunțat că îi va oferi șansa să își demonstreze calitățile.

Franz Stolz a revenit la Genoa! Ce se întâmplă cu fostul portar de la Rapid

În 2024, Genoa l-a transferat pe Stolz de la SKN St. Pölten, iar în sezonul următor Dan Șucu a decis să îl împrumute la Rapid pentru a prinde cât mai multe minute. Planul nu a funcționat, deoarece titular între buturile giuleștenilor a rămas Marian Aioani.

ADVERTISEMENT

, iar clubul bucureștean a renunțat la serviciile sale. A urmat o scurtă experiență la Grazer AK, însă nici aceasta nu s-a dovedit una de succes. Acum, portarul se pregătește din nou alături de jucătorii celor de la Genoa, club de care aparține.

Daniele De Rossi, mesaj clar despre fostul portar al Rapidului

Daniele De Rossi, , a vorbit despre fostul portar al Rapidului. Tehnicianul italian a explicat că îi va oferi o șansă să demonstreze ce poate. De Rossi a subliniat că a văzut lucruri interesante la austriac, dar și că acesta mai comite greșeli.

ADVERTISEMENT

„Îl evaluăm atât la antrenamente, cât și în partide. Face și lucruri bune, dar are și momente mai puțin reușite. Este un jucător important pentru patrimoniul clubului. Nu îl cunoșteam, l-am urmărit pe Wyscout și mi-a plăcut. În următoarele săptămâni îl vom evalua. Este corect să-i oferim o oportunitate, pentru că este un jucător al clubului. La final vom lua o decizie împreună”, a declarat Daniele De Rossi.