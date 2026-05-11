„Plecați în vară de la Rapid?”. Răspuns ferm al lui Victor Angelescu: „La finalul sezonului tragem concluziile!”

Situația din acest final de sezon la Rapid nu este deloc una plăcută pentru suporteri. Rezultatele din play-off au fost mult sub așteptări. Victor Angelescu, președintele clubului, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre viitorul său și a dat de înțeles că nu s-a gândit până acum să facă un pas în spate.

Rapid, cădere inexplicabilă în play-off. Suporterii s-au săturat de înfrângeri

Rapid a intrat în play-off-ul acestui sezon de pe locul secund, cu 28 de puncte după înjumătățire. Visul unui titlu sau măcar al unei calificări în cupele europene s-a destrămat rapid. Singurul succes al giuleștenilor în ultimele șapte etape a fost victoria cu Dinamo, 3-2, din 14 martie, restul play-off-ului reducându-se la

Rapid este pe locul 5, iar Costel Gâlcă este pe picior de plecare, iar fanii speră măcar ca în ultimele două etape echipa să obțină rezultate mai convingătoare.

Se gândește Victor Angelescu la demisie!? Ce spune președintele de la Rapid

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a fost întrebat în direct la FANATIK SUPERLIGA dacă la finalul sezonului își va da demisia din funcție și va rămâne în Giulești doar ca acționar. Oficialul a transmis că toate deciziile se vor lua în vară, dar a precizat că nu s-a gândit să facă acest gest.

„Nu am avut nicio discuție de genul ăsta cu domnul Șucu. Nu m-am gândit la așa ceva. Dacă câștigam ieri cu U Cluj urcam pe un loc de baraj. Trebuie să tragem concluziile pentru toată lumea. O vom face la finalul sezonului și vom vedea ce vom face. Eu personal nu m-am gândit la asta. A fost o problemă la noi că am început să jucăm prost și ne-am simțit resemnați, deși încă mai aveam șanse la cupele europene. Presiunea este foarte mare. Noi ar fi trebuit să gestionăm poate altfel lucrurile. Să arătăm că putem merge în Europa”, a declarat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.