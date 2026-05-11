Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Plecați în vară de la Rapid?”. Răspuns ferm al lui Victor Angelescu: „La finalul sezonului tragem concluziile!”

Victor Angelescu a vorbit despre sezonul dezamăgitor al Rapidului, presiunea uriașă din Giulești și posibilitatea să își dea demisia din funcția de președite.
Alex Bodnariu
11.05.2026 | 15:43
Plecati in vara de la Rapid Raspuns ferm al lui Victor Angelescu La finalul sezonului tragem concluziile
EXCLUSIV FANATIK
Se gândește Victor Angelescu la demisie!? Ce spune președintele de la Rapid
ADVERTISEMENT

Situația din acest final de sezon la Rapid nu este deloc una plăcută pentru suporteri. Rezultatele din play-off au fost mult sub așteptări. Victor Angelescu, președintele clubului, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre viitorul său și a dat de înțeles că nu s-a gândit până acum să facă un pas în spate.

Rapid, cădere inexplicabilă în play-off. Suporterii s-au săturat de înfrângeri

Rapid a intrat în play-off-ul acestui sezon de pe locul secund, cu 28 de puncte după înjumătățire. Visul unui titlu sau măcar al unei calificări în cupele europene s-a destrămat rapid. Singurul succes al giuleștenilor în ultimele șapte etape a fost victoria cu Dinamo, 3-2, din 14 martie, restul play-off-ului reducându-se la remize și înfrângeri care au prăbușit Rapid în clasament cu o viteză greu de explicat.

ADVERTISEMENT

Rapid este pe locul 5, iar suporterii și-au luat adio de la cupele europene. Costel Gâlcă este pe picior de plecare, iar fanii speră măcar ca în ultimele două etape echipa să obțină rezultate mai convingătoare.

Se gândește Victor Angelescu la demisie!? Ce spune președintele de la Rapid

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a fost întrebat în direct la FANATIK SUPERLIGA dacă la finalul sezonului își va da demisia din funcție și va rămâne în Giulești doar ca acționar. Oficialul a transmis că toate deciziile se vor lua în vară, dar a precizat că nu s-a gândit să facă acest gest.

ADVERTISEMENT
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24.ro
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu

„Nu am avut nicio discuție de genul ăsta cu domnul Șucu. Nu m-am gândit la așa ceva. Dacă câștigam ieri cu U Cluj urcam pe un loc de baraj. Trebuie să tragem concluziile pentru toată lumea. O vom face la finalul sezonului și vom vedea ce vom face. Eu personal nu m-am gândit la asta. A fost o problemă la noi că am început să jucăm prost și ne-am simțit resemnați, deși încă mai aveam șanse la cupele europene. Presiunea este foarte mare. Noi ar fi trebuit să gestionăm poate altfel lucrurile. Să arătăm că putem merge în Europa”, a declarat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Nu venea acasă nici cu 50 de lei". Adelina a spus ce făcea, de fapt, Cristi Chivu cu banii câștigați
„Pușcaș e noul bombardier!”. Șeful lui Dinamo, laude pentru atacant după primul gol...
Fanatik
„Pușcaș e noul bombardier!”. Șeful lui Dinamo, laude pentru atacant după primul gol marcat
Mihai Pintilii, la un pas de revenirea la FCSB! Cine stă pe bancă...
Fanatik
Mihai Pintilii, la un pas de revenirea la FCSB! Cine stă pe bancă la barajul cu FC Botoșani
Dinamo în alertă: Gnahore și Boateng, la un pas să plece! Ce transferuri...
Fanatik
Dinamo în alertă: Gnahore și Boateng, la un pas să plece! Ce transferuri fac roș-albii
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A anunțat numele noului antrenor al Rapidului: '400% e făcut!'
iamsport.ro
A anunțat numele noului antrenor al Rapidului: '400% e făcut!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!