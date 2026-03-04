Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor

ADVERTISEMENT

Totul pare pregătit pentru vacanță, dar un detaliu esențial poate schimba totul. Bateria sau rezervorul mașinii tale electrice sau pe GPL poate decide dacă urcarea pe feribot se face fără probleme sau începe cu surprize neplăcute chiar înainte de a porni spre insulele grecești.

Grecia, restricții dure pentru mașinile electrice. Ce trebuie să știe șoferii

Pentru cei care și-au făcut deja rezervările sau sunt în plin proces de organizare a vacanței de vară 2026 în Grecia, există un detaliu esențial care nu trebuie trecut cu vederea, mai ales dacă aleg să plece la drum cu mașina personală. Situația devine cu atât mai delicată în cazul șoferilor care conduc mașini electrice, hibride sau alimentate cu GPL.

Autoritățile elene au impus reguli stricte pentru îmbarcarea autovehiculelor pe feriboturile care fac legătura cu insulele grecești, inclusiv pe ruta spre Thassos, una dintre cele mai populare destinații pentru turiștii români. Măsurile au fost introduse din considerente de siguranță.

Astfel, în cazul mașinilor electrice și al celor plug-in hybrid, bateria nu trebuie să fie încărcată la mai mult de 40% în momentul îmbarcării. În plus, încărcarea bateriei la bordul navei este strict interzisă. Reprezentanții companiilor de ferry pot verifica nivelul de încărcare înainte de urcarea pe vas. Dacă limita este depășită, îmbarcarea poate fi refuzată.

Nu veți putea urca la bord dacă depășiți această limită

Reguli există și pentru . În acest caz, rezervorul de gaz nu poate fi umplut mai mult de 50% la momentul îmbarcării. Și aici, depășirea limitei poate însemna interdicția de a urca pe feribot.

Decizia autorităților grecești vine în contextul măsurilor sporite de prevenire a incidentelor la bordul navelor, în special în ceea ce privește bateriile de mare capacitate și combustibilii alternativi. În ultimii ani, mai multe state europene au analizat riscurile asociate transportului vehiculelor electrice pe mare. Grecia se numără printre țările care au ales să introducă reguli clare și restrictive.

Planificarea bateriei la mașină. Cheia unei vacanțe fără probleme pe insulele grecești

Pentru turiștii români care călătoresc cu mașina în Grecia, acest aspect t . FANATIK a discutat cu consultantul în turism Răzvan Pascu. Acesta a explicat că nivelul bateriei trebuie gestionat cu atenție înainte de sosirea în port, astfel încât să respecte limita impusă la îmbarcare. În același timp, trebuie să permită deplasarea în siguranță până la prima stație de încărcare de pe insulă.

Potrivit acestuia, șoferii ar trebui să se informeze din timp despre infrastructura de încărcare din zona în care sunt cazați, deoarece pe unele insule rețeaua este mai puțin dezvoltată decât pe continent. O planificare corectă poate face diferența între un început de vacanță fără probleme și o situație neplăcută chiar înainte de îmbarcarea pe feribot.

„Știam despre această regulă încă de anul trecut. Există pe toate feriboturile din Grecia, nu doar pentru Thassos. Sunt foarte stricți în ceea ce privește rezervoarele mașinilor care sunt pe GPL. De aceea, dacă aveți mașină care merge pe GPL, atunci trebuie să verificați cu atenție, să respectați instrucțiunile.

Pe de altă parte, nu știu să verifice cu atât de multă strictețe celelalte autovehicule. Cred că în ceea ce privește mașinile electrice și mașinile pe GPL se vor uita și vor pune întrebări”, a precizat Răzvan Pascu, pentru FANATIK.