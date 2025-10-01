, iar campioana României pornește cu prima șansă în disputa de pe teren propriu contra celor de la Young Boys, din a doua etapă. Malcom Edjouma a vorbit despre partida care va avea loc joi seară, de la ora 19:45, dar și despre viitorul său la echipă.

Ce a declarat Malcom Edjouma înainte de FCSB – Young Boys

Fotbalistul francez a dezvăluit că FCSB are drept obiectiv o clasare între primele 8 formații din Europa League, pentru a avansa direct în faza optimilor. „Am trecut printr-un moment dificil, dar în ultimele două meciuri am jucat bine, e important să facem la fel și în următoarea partidă. Trebuie să fim concentrați.

Obiectivul e să fim în primele 8, cum au spus președintele și antrenorul, trebuie să luăm în serios fiecare meci și să jucăm bine. Young Boys e o echipă cu mai multă experiență, trebuie să tratăm acest joc la fel ca și pe cel contra lui Eagles, cu determinare și concentrare, iar atunci vom avea o șansă mare să câștigăm. Meciurile din Europa sunt mai dificile decât cele din campionat, dar pentru mine motivația e aceeași”, a afirmat fotbalistul campioanei la conferința de presă.

Malcom Edjouma a analizat metodele lui Gigi Becali

. Întrebat dacă anunțurile patronului au un efect benefic asupra pregătirii sale, francezul a dezvăluit că are aceeași atitudine, atât dacă știe că va face parte din primul 11, cât și atunci când ia loc pe bancă: „Nu e ceva special pentru mine, mă pregătesc la fel, indiferent dacă știu că voi juca sau nu”.

Pleacă Edjouma la CFR Cluj în iarnă? Ce a declarat francezul

Malcom Edjouma a fost aproape de plecarea de la FCSB în vara acestui an, însă nicio mutare nu s-a concretizat și acesta a rămas la gruparea „roș-albastră”. , iar fostul jucător al celor de la Botoșani a comentat posibilitatea unui transfer în Gruia în perioada de transferuri din iarnă.

„Nu cred că e un moment bun acum să vorbim despre asta, vorbim despre meciul de mâine, sunt concentrat pe acest meci”, a declarat Malcom Edjouma. Francezul a evoluat în opt partide pentru FCSB în actuala stagiune, marcând un gol, în remiza cu Csikszereda, 1-1.