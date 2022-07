Pledoarie pentru Dan Petrescu: ”Ai luat atâtea titluri cu el și acum îl schimbi?”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că patronul Neluțu Varga este pe fostul internațional și este în căutarea unui înlocuitor după ce a fost deja refuzat de Mirel Rădoi.

Dan Petrescu, apărat după eliminarea din Champions League

Din informaţiile FANATIK, pe lângă Dan Petrescu, șeful din Gruia vrea . Pe lista neagră se regăsesc Bogdan Mara, Marius Bilaşco şi Răzvan Zamfir. Singurul care ar putea să scape de epurare ar fi Cristi Balaj, care ocupă postul de preşedinte al campioanei României din sezonul trecut.

Chiar dacă jocul celor de la CFR Cluj scârțâie din toate încheieturile, iar eliminarea prematură din Champions League lasă o gaură importantă în buget, Dan Petrescu este apărat de fostul președinte de la LPF, Dumitru Dragomir.

”Toată lumea o să arunce pe Dan Petrescu. Cu ce jucători să facă? Bineînțeles că și tactica lui a fost falimentară, dar ce să facă Dan Petrescu? Aceasta este valoarea. Armenii s-au prezentat fizic mai bine decât echipa lui Dan Petrescu. Nu o să înțeleg niciodată.

Era 1-0, ultimele minute. Atunci s-au găsit să plece în atac? Parcă era un blestem. Joacă, bă, partitura pe care ai învățat-o. Stai cu fundul în poartă și nu se întâmplă nimic. Tactica asta dezastruoasă l-a pedepsit”, a declarat Dragomir, la .

De ce ar trebui păstrat Petrescu

În ciuda faptului că este partea tehnicianului care a făcut performanțe în Gruia, cel supranumit ”Oracolul din Bălcești” face o previziune sumbră și spune că CFR Cluj nu va trece nici de Inter Club d’Escaldes. din Andorra, în turul 2 preliminar din Conference League.

”Eu nu l-aș schimba pe Dan Petrescu nici dacă m-ar bate cineva! Aici se vede valoarea unui finanțator. Ai luat atâtea titluri cu el și acum îl schimbi? Nu i-a adus nimic, i-a adus numai resturi. În afară de Boateng, poate și Debeljuh, n-au nicio valoare. Restul ar trebui să plece.

Lumea are o simpatie pentru Petrescu, nu poți să arunci lucrurile bune pe care le-a făcut. El vrea să liniștească puțin lucrurile, am văzut și declarațiile făcute. Convingerea mea este că Dan Petrescu are partea lui de vină, dar nu este cel mai vinovat. N-are echipă, chiar dacă a luat campionatul.

Acum jucăm cu San Marino, cu Andorra, în Conference League… Dacă nici pe ăștia nu-i batem… Dar cred că nu-i batem! Din păcate, am avut gura aurită când am zis că CFR va avea mari probleme cu armenii și așa s-a întâmplat”, a afirmat Dragomir.

Dragomir pune tunurile pe clasa politică

În final, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a lansat un atac virulent și la clasa politică, considerând că au lăsat sportul de izbeliște și din această cauză lipsesc rezultatele majore.

”La ce vă așteptați? Noi suntem într-o cădere totală de 4-5 ani. Nu ajută nimeni fotbalul, nici politicul, nici patronii, că s-au speriat de pușcărie. Oamenii de fotbal sunt din ce în ce mai puțini și nepricepuți.

Politicul nu face 5-6 centre de juniori, cu medicamentație, hrană. Au distrus copiii cu terenurile sintetice. Văd că toți își dau cu părerea, dar când trebuie să ajuți financiar, nimeni nu face nimic”, a încheiat Dumitru Dragomir.