Plini de optimism înainte de Dinamo – Metaloglobus: “Nu ne e frică!”. Obiectivul “lanternei” pentru ultimele două meciuri din 2025

Victoria cu Farul, din etapa trecută, a readus încrederea la Metaloglobus. Chiar dacă e ultima în clasament, echipa lui Mihai Teja trage speranțe că va reuși, duminică seara, un rezultat pozitiv pe Arena Națională, contra lui Dinamo.

Ce a spus Mihai Teja despre Dinamo – Metaloglobus

Mihai Teja este conștient că roș-albii sunt superiori din punct de vedere valoric, dar precizează că Metaloglobus nu are motive să se teamă de “câini”.

“Vom întâlni o echipă foarte bună, o echipă care practică un fotbal de calitate, o echipă care, chiar dacă nu o spune răspicat, se bate la titlul de campioană a Românei. Am jucat de două ori împotriva celor de la Dinamo în acest sezon. Așa că știm ce ne așteaptă.

Însă nu ne e frică. Am făcut un meci bun în tur, când am jucat de la egal la egal cu Dinamo. I-am învins într-un meci amical”, a spus Mihai Teja, antrenorul lui Metaloglobus, la conferința de presă premergătoare partidei cu Dinamo.

Ce așteptări are Teja de la echipa sa pe final de an

Deși are doar 11 puncte după 19 merciuri, Metaloglobus nu a renunțat la ideea salvării de la retrogradare. Mihai Teja este, însă, conștient că în ultimele două meciuri din acest an calendaristic, cu Dinamo și Unirea Slobozia.

“În continuare suntem pe ultimul loc în clasament și vrem să scăpăm de acest stres. Vrem să scoatem cât mai mult posibil din ultimele meciuri ale acestui an, să intrăm în pauza competițională cu moralul ridicat”, a precizat antrenorul lui Metaloglobus.

Ce își dorește Mihai Teja de la elevii săi

Mihai Teja speră ca jucătorii săi să nu aibă emoții când vor păși pe Arena Națională. Asta chiar dacă pentru mulți va fi prima partidă pe cel mai mare stadion al țării.

“Pentru cei mai mulți dintre băieți va fi primul meci pe cel mai mare stadion al țării. E important pentru ei. Mă bucur pentru ei și sper să nu aibă niciun fel de emoții, pentru ca și noi și Dinamo jucăm un fotbal frumos”, a mai spus Mihai Teja.

În tur, , grație golului marcat de Cătălin Cîrjan în minutul 15.