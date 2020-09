Pliskova cuvinte de laudă pentru Simona Halep înaintea finalei de la Roma: “Aveam senzația că nu am nici o șansă”

Karolina Pliskova are cuvinte de laudă pentru Simona Halep înaintea finalei de la Roma. Cele două se vor întânli luni cu începere la ora 15:30 pe arena centrală de la Foro Italico.

Cehoaica în vârstă de 28 de ani, favorita numărul 2 a turneului, s-a calificat în finală după ce a învins-o pe Marketa Vondrousova, scor 6-2, 6-4.

Meciul din semifinale a durat 80 de minute, timp în care Pliskova a etalat forță mentală dar și fizică de top.

Pliskova o laudă pe Halep înaintea finalei

Cele două sportive s-au întânlit de 12 ori în total, românca având avantajul de a se impune în 7 întânliri directe.

Pliskova consideră că zgura este încă teritoriu Simonei, suprafața pe care românca se descurcă cel mai bine: “Nu pot să spun că aveam starea psihică de acum, pentru că atunci, când o întâlneam pe Simona pe zgură, exista sentimentul că nu am nicio şansă.

Acum, aş fi mai curajoasă şi aş crede că o pot învinge. Am avut multe confruntări bune. Când am învins-o prima dată, cred că în Fed Cup, suprafaţa era lentă, şi atunci am început să cred.

La Paris aproape am câştigat şi ea juca foarte bine în acea zi. Simt că încă este suprafaţa ei, nu a mea, dar am învins-o pe zgură înainte. Este cu totul altceva pe hard, simt mai mult că este suprafaţa mea.

Va fi foarte greu, pentru că ea luptă mult, a câştigat turneul de la Praga şi este în finală aici. Nu va fi niciodată uşor cu ea, indiferent de turneu, dar va fi un meci mare”, a delcarat cehoaica.

Ultimul duel între cele două a avut loc la Turneul Campioanelor 2019, atunci când s-a impus Pliskova cu scorul de 6-0, 2-6, 6-4.

Simona Halep a ajuns în finală după ce a învins-o pe Garbine Muguruza

Partida din semifinale a durat 2 ore și 14 minute, Simona Halep împunându-se la final cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4.

A fost o partidă extrem de disputată, ultima întânlire fiind câștigată de Muguruza la Australian Open. De atunci forma Simonei a intrat pe o pantă ascendentă odată cu trofeul de la Dubai, din Februarie.

Este cea de-a 3-a finală la Roma pentru campioana noastră, primele două fiind pierdute, însă ținând cont de forma pe care o traversează, aceasta pornește ca favorită în fața cehoaicei.