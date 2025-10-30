Ploaie cu torțe în fața lui Dan Șucu! Suporterii s-au înfuriat după ce Genoa a rămas pe ultima poziție în Serie A

ADVERTISEMENT

Genoa are un start incredibil de slab în acest sezon. „Grifonii” au strâns doar trei puncte în nouă etape de Serie A și nu au înregistrat nicio victorie. Mai mult decât atât, echipa patronată de Dan Șucu nu a înscris niciun gol din cinci meciuri pe teren propriu, iar aceste rezultate slabe au provocat o ploaie de torțe la finalul meciului cu Cremonese.

Se trage linie la Genoa? Suporterii, mai nervoși ca niciodată

Genoa a avut un sezon trecut decent, fără să-și facă prea multe griji pentru retrogradare. Stagiunea 2025-2026 este prima cu Dan Șucu ca patron al „grifonilor” încă de la început, dar se pare că ceva nu merge bine la echipă.

și se află pe locul 20, cu doar trei puncte în clasament, adunate în urma a trei remize. Fanii aveau mari speranțe în meciul cu Cremonese, care este o nou-promovată, însă care are un început de sezon mult peste așteptări, fiind învinsă în primele 9 meciuri doar de Inter Milano.

Fosta echipă a lui Vlad Chiricheș s-a impus cu 2-0 pe terenul lui Genoa, iar fanii au asistat la al cincilea meci din acest sezon pe Stadio Luigi Ferraris în care favoriții lor nu marchează. Spre finalul jocului, suporterii nu au mai rezistat și au întrerupt jocul după ce au aruncat cu zeci de torțe în interiorul terenului.

Gazzetta dello Sport, critici dure la adresa lui Genoa și Patrick Vieira: „Este o parodie”

Jocul slab al celei mai vechi echipe din Serie A a generat destule opinii critice la adresa ei. În cel mai cunoscut cotidian italian, , italienii nu au ezitat să caracterizeze jocul lui Genoa ca „o parodie a sezonului trecut”. Totodată, presa italiană se întreabă dacă nu cumva Dan Șucu ar trebui să ia o decizie în privința lui Patrick Vieira, care pare să nu mai aibă echipa sub control.

„Dacă trebuie să fie demis, așa cum sugerează orice indiciu, atunci este corect să fie din cauza înfrângerii din această seară. Genoa, pe care a scăpat-o din mâini, a devenit o parodie a celei din sezonul trecut”, au notat italienii.

Patrick Vieira nu a ajuns la Inter și este în mare pericol de retrogradare cu Genoa

Înainte ca Inter Milano să-l numească pe Cristi Chivu ca antrenor principal al echipei, nerazzurri au avut mai multe variante de tehnicieni. Pe lângă Chivu, de la Parma, Inter se mai orientase către nume precum Cesc Fabregas, de la Como, dar și Patrick Vieira, de la Genoa.

În cele din urmă, după ce Fabregas a refuzat proiectul Inter, cel ales a fost Cristi Chivu, care face o treabă destul de bună până acum la formația de pe „Giuseppe Meazza”. Astfel, iar acum se află în mare pericol de retrogradare cu echipa sa.