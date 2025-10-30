Sport

Ploaie cu torțe în fața lui Dan Șucu! Suporterii s-au înfuriat după ce Genoa a rămas pe ultima poziție în Serie A

Suporterii lui Genoa au ajuns la limita răbdării! Înainte de finalul meciului cu Cremonese, fanii au aruncat zeci de torțe în teren. Ce se întâmplă la echipa pantronată de Dan Șucu
Ciprian Păvăleanu
30.10.2025 | 10:15
Ploaie cu torte in fata lui Dan Sucu Suporterii sau infuriat dupa ce Genoa a ramas pe ultima pozitie in Serie A
ULTIMA ORĂ
Suporterii au întrerupt jocul dintre Genoa și Cremonese, după ce au aruncat, supărați fiind, zeci de torțe în teren. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Genoa are un start incredibil de slab în acest sezon. „Grifonii” au strâns doar trei puncte în nouă etape de Serie A și nu au înregistrat nicio victorie. Mai mult decât atât, echipa patronată de Dan Șucu nu a înscris niciun gol din cinci meciuri pe teren propriu, iar aceste rezultate slabe au provocat o ploaie de torțe la finalul meciului cu Cremonese.

Se trage linie la Genoa? Suporterii, mai nervoși ca niciodată

Genoa a avut un sezon trecut decent, fără să-și facă prea multe griji pentru retrogradare. Stagiunea 2025-2026 este prima cu Dan Șucu ca patron al „grifonilor” încă de la început, dar se pare că ceva nu merge bine la echipă.

ADVERTISEMENT

Genoa este cea mai slabă echipă din Italia după primele nouă meciuri și se află pe locul 20, cu doar trei puncte în clasament, adunate în urma a trei remize. Fanii aveau mari speranțe în meciul cu Cremonese, care este o nou-promovată, însă care are un început de sezon mult peste așteptări, fiind învinsă în primele 9 meciuri doar de Inter Milano.

Fosta echipă a lui Vlad Chiricheș s-a impus cu 2-0 pe terenul lui Genoa, iar fanii au asistat la al cincilea meci din acest sezon pe Stadio Luigi Ferraris în care favoriții lor nu marchează. Spre finalul jocului, suporterii nu au mai rezistat și au întrerupt jocul după ce au aruncat cu zeci de torțe în interiorul terenului.

ADVERTISEMENT
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66...
Digi24.ro
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”

Gazzetta dello Sport, critici dure la adresa lui Genoa și Patrick Vieira: „Este o parodie”

Jocul slab al celei mai vechi echipe din Serie A a generat destule opinii critice la adresa ei. În cel mai cunoscut cotidian italian, Gazzetta dello Sport, italienii nu au ezitat să caracterizeze jocul lui Genoa ca „o parodie a sezonului trecut”. Totodată, presa italiană se întreabă dacă nu cumva Dan Șucu ar trebui să ia o decizie în privința lui Patrick Vieira, care pare să nu mai aibă echipa sub control.

ADVERTISEMENT
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel,...
Digisport.ro
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris în 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, după ce l-a văzut la sfințirea Catedralei

„Dacă trebuie să fie demis, așa cum sugerează orice indiciu, atunci este corect să fie din cauza înfrângerii din această seară. Genoa, pe care a scăpat-o din mâini, a devenit o parodie a celei din sezonul trecut”, au notat italienii.

Patrick Vieira nu a ajuns la Inter și este în mare pericol de retrogradare cu Genoa

Înainte ca Inter Milano să-l numească pe Cristi Chivu ca antrenor principal al echipei, nerazzurri au avut mai multe variante de tehnicieni. Pe lângă Chivu, de la Parma, Inter se mai orientase către nume precum Cesc Fabregas, de la Como, dar și Patrick Vieira, de la Genoa.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă, după ce Fabregas a refuzat proiectul Inter, cel ales a fost Cristi Chivu, care face o treabă destul de bună până acum la formația de pe „Giuseppe Meazza”. Astfel, francezul Patrick Vieira a ratat șansa de a ajunge la vicecampioana Italiei și, totodată, finalista sezonului trecut de Champions League, iar acum se află în mare pericol de retrogradare cu echipa sa.

Victor Pițurcă îi sare în ajutor lui Mirel Rădoi după evenimentele de la...
Fanatik
Victor Pițurcă îi sare în ajutor lui Mirel Rădoi după evenimentele de la U Craiova: „Am pățit și eu, și Lăcătuș la Steaua”
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar...
Fanatik
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
Robinho, de la spectacol pe Bernabeu și San Siro, la interviu din închisoare....
Fanatik
Robinho, de la spectacol pe Bernabeu și San Siro, la interviu din închisoare. Brazilianul ispășește o pedeapsă de 9 ani
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A jucat împotriva lui Gică Popescu și a fost ȘOCAT de ce i-a...
iamsport.ro
A jucat împotriva lui Gică Popescu și a fost ȘOCAT de ce i-a spus 'Baciul' pe parcursul meciului: 'Pe cuvântul meu de onoare!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!