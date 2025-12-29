Sport

„Ploaie” de campioni olimpici și sportivi români la un eveniment caritabil în Suceava. Care a fost atracția principală

Sportul în Suceava a luat pentru o zi formă caritabilă, iar mai mulți campioni și oameni care au scris istorie pentru România s-au strâns pentru un scop nobil.
Alex Bodnariu, Mihai Alecu
29.12.2025 | 17:37
Ploaie de campioni olimpici si sportivi romani la un eveniment caritabil in Suceava Care a fost atractia principala
Mai mulți sportivi s-au dus la Suceava pentru a participa la un eveniment caritabil
Perioada sărbătorilor de iarnă, în care spiritul de empatie este mai puternic ca oricând ne aduce în prim-plan și evenimente caritabile, menite să-i ajute pe cei mai puțin norocoși.

Eveniment caritabil special la Suceava

La Suceava, are loc luni, 29 decembrie, la Sala Polivalentă Putna, întâlnirea între generații în cadrul Cupei Ovidiu Larionescu. Toți cei care au vrut să asiste la momentele speciale pregătite de organizatori au avut intrare liberă în sală, iar recomandarea a fost ca fiecare să aducă o jucărie de pluș ce urmează să fie donată către copii defavorizați.

Printre sportivii care au fost invitați se numără Ancuța Bodnar (dublă campioană olimpică), Roxana Anghel (campioana olimpică), Amalia Bereș (campioană olimpică), Maria Lehaci (campioană olimpică), Florin Lehaci (campion olimpic), Marius Cozmiuc (vicecampion olimpic), Ionela Cozmiuc (vicecampion olimpic), Andrei Cornea (campion olimpic), Mădălin Cornea (finalistă olimpică), Florin Horodișteanu (finalist olimpic), Iulian Chelaru (finalist european), Andrei Mândrilă (finalist olimpic) și Geanina Juncănariu (vicecampioană mondială).

Meci demonstrativ de handbal

Atracția principală este fără îndoială meciul de handbal în care cei menționați mai sus vor juca, iar acestora li se vor alătura foști și actuali handbaliști ai echipei CSU Suceava, printre care Florin Ciubotariu, Adrian, Ianis și Ștefan Chiruț, Mihai Rohozneanu, Bogdan Șoldănescu și Cristian Adomnicăi.

Canotorii prezenți la eveniment au semnat fiecare pe o vâslă colorată în drapelul României, iar acesta va rămâne un simbol pentru toată manifestația de la Suceava. De asemenea, la Sala Sporturilor din Suceava sunt prezenți și alți oameni care au fost implicați în sport și au lăsat amintiri frumoase pentru pasionați, precum Dorin Goian (ex Steaua) sau Sebastian Gheorghe, arbitru de SuperLiga retras recent din activitate.

Văslă Suceava
O văslă cu autografele tuturor sportivilor prezenți la evenimentul caritabil de la Suceava
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
