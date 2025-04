Ploaie de înjurături între Dan Petrescu și Giedrius Arlauskis: „M-am bătut cu Bilașco, era copilul lui!”

Giedrius Arlauskis, a colaborat pentru prima dată cu Dan Petrescu la Unirea Urziceni. Fostul portar lituanian a povestit cum s-a înjurat cu fostul său antrenor și ce a pățit ulterior.

Dan Petrescu și Giedrius Arlauskis, conflict încă de la prima colaborare

Relația dintre Dan Petrescu și Giedrius Arlauskis, , a fost mereu una cu năbădăi. Fostul jucător de fotbal a rememorat un episod de la prima sa experiență în fotbalul românesc sub comanda „bursucului”.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Cristi Coste l-a întrebat pe Arlauskis dacă Dan Petrescu s-a schimbat în toți acești ani. Fostul campion al României a dezvăluit cum s-au contrat puternic la un antrenament, încheind prin a spune că tehnicianul este același și în ziua de azi.

„M-am bătut la antrenament cu Bilasco, cu copilul lui!”

„Te-a înjurat vreodată Petrescu?”, a întrebat moderatorul Cristi Coste. „Aoleu! M-a rupt!”, a fost răspunsul plin de umor al lui Giedrius Arlauskis.

„Și ce ți-a venit să faci și n-ai făcut?”, a insistat moderatorul. „L-am înjurat înapoi!”, a spus fostul portar lituanian. „Păi și el ce a zis?”, a întrebat ulterior Cristi Coste.

„Odată a fost o poveste, o amintire. Eram puști, pârnaie… primii pași în fotbal mare și eram la Urziceni și atunci… Prima etapă cu Brașov nu m-am băgat, că m-am bătut la antrenament cu Bilasco, cu copilul lui, în Scoția. Și când am ajuns și au făcut listă de deplasare la Brașov…

„Ne-a rupt pe toți, a înjurat!”

Eu eram ca titular și nu m-au băgat. Nici nu m-au luat în lot pe mine. Și după ce a pierdut, minutul 94 a pierdut la Brașov, la meciul următor m-au băgat titular. Și atunci noi am câștigat șase meciuri la rând. În 2009 când am câștigat cu Urziceni campionatului.

Și m-au băgat șase meciuri, am câștigat noi la rând și al șaptelea meci al meu. A doua zi după meci, antrenament, înainte de antrenament ședință pe teren și ne-a rupt pe toți, a înjurat. Și eu fiind nou în fenomenul ăsta în România… În Lituania altfel, nu te rupe așa cu înjurături. Eu nu am înțeles. Și a înjurat că sunteți nimeni, eu sunt, eu trec, eu fac.

„I-am zis, du-te…”

Și eu deja eram mama, am jucat cinci meciuri, am câștigat la rând, eram acolo pe primul loc. Mama, m-am prins cu aripi. Înțelegeam înjurători, dar așa mai mult nu înțelegeam încă româna perfect. Și îmi aduc aminte, eram cu Jacob Burns, australianul. Și vorbeam cu el în engleză, zic, ce vrea ăsta, în engleză, iar el zicea bad, very bad, very bad!

Și zic, după aia, fiind mai așa, mai puțin… ce am în cap și în gură. Și am zis, nu pot acum să zic în direct, i-am zis, du-te… Mama! Am făcut toată săptămână separat ture!”, a povestit fostul portar lituanian.

„Nu vorbeam deloc!”

„Când ai vorbit ultima oară cu el, Arla?”, a mai întrebat Cristi Coste. „Când el era antrenor la CFR, iar eu jucător, noi nu vorbeam!”, a răspuns fostul portar.

„Tu nu vorbeai cu Petrescu deloc, doar cu antrenorul de portari?”, a mai întrebat mirat moderatorul. „Deloc, deloc. El deja spunea, anunța asta, Arlauskis e în poartă, stânga-dreapta, acolo. Nu vorbeam deloc.

„Pe mine mă deranjau foarte mult”

Deci a fost… Sincer, are tot respectul din punctul meu de vedere, pentru că eu când mă gândesc la el, văd și pe mine, adică eu făceam orice să câștig. El același lucru îl face.

E foarte simpatic, merită respect, dar alte chestii pe mine mă deranjau foarte mult. De-aia eu nu voiam să intru în orice discuție cu el. Indiferent, orice spunea, el așa este. Dacă visează ceva, se schimbă la el, că a visat noaptea!”, a spus pe final Arlauskis la FANATIK SUPERLIGA.

7 titluri a câștigat Arlauskis în România (unul cu Unirea Urziceni, unul cu FCSB și alte 5 cu CFR Cluj)