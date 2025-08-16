Ploaie de VIP-uri în tribune la CS Dinamo – Steaua. Două foste mari glorii au dat lovitura de start. Video

Lovitura de start a meciului a fost dată de legendele Ștefan Iovan si Ionel Augustin. Pe cine a mai surprins reporterul FANATIK prezenți pe stadionul „Arcul de Triumf”.

Atmosferă de gală la meciul CS Dinamo – Steaua. Stadionul „Arcul de Triumf”, luat cu asalt de VIP-uri

Liga 2 a început deja de câteva etape, iar primul mare meci a venit în runda cu numărul 3 între CS Dinamo și Steaua. , CS Dinamo are mari ambiții în acest sezon, iar un meci cu Steaua nu putea fi unul oarecare.

a fost completată perfect cu apariția mai multor fotbaliști emblematici ale ambelor echipe, iar scandările suporterilor au acoperit fondul sonor.

Astfel, pe lângă fanii și oficialii celor două tabere, pe stadionul „Arcul de Triumf” și-au făcut apariția și nume grele precum Ionuț Lupescu, Ioan Andone, Marius Niculae, Victor Pițurcă, Ștefan Iovan și Adrian Bumbescu.

„E un nivel superior, va fi o provocare pentru jucători!”

Ziua de miercuri, 4 iunie, va rămâne în istoria clubului CS Dinamo. Atunci, bucureștenii au promovat în Liga 2 la capătul unui baraj final contra Vediței Colonești.

După 4-2 în meciul tur, CS Dinamo a remizat la retur (1-1) și a obținut astfel promovarea în eșalonul secund. Antrenorul

„Această promovare înseamnă enorm. Orice obiectiv împlinit e o reușită. Am venit aici să mă relansez și eu. Simțeam nevoia să mă fac din nou cunoscut. Trebuie să am o performanță.

Mă gândesc la duelurile din Liga 2. E un nivel superior, va fi o provocare pentru jucători. Vom îmbunătăți lotul și ne vom face simțită prezența în fiecare meci”, a declarat Florin Bratu.