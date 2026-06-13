Ploaie de „VIP”-uri la blockbuster-ul dintre Brazilia și Maroc, de la CM 2026! Cum s-a sărbătorit în tribune la golul lui Vinicius. Video

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Duelul dintre Brazilia și Maroc reprezintă primul mare blockbuster al din 2026, iar acest lucru s-a văzut și în tribunele de pe MetLife Stadium. Numeroase vedete și oameni importanți și-au făcut apariția la marele meci, iar super-golul lui Vinicius Junior a fost sărbătorit cu fast de către Travis Scott, unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din întreaga lume.

Rapper-ul Travis Scott, în extaz după reușita superbă a lui Vinicius din Brazilia – Maroc!

În momentul în care Brazilia era condusă cu 0-1, după golul lui Ismael Saibari (minutul 21), colegul lui Dennis Man de la PSV, Vinicius Junior și-a făcut simțită prezența pentru prima dată la actuală ediție de Campionat Mondial. Superstarul lui Real Madrid a resuit să egaleze marcând cu o execuție superbă, din unghi, la colțul lung, nelasandu-i nicio șansă portarului Bono (32). Imediat după marcarea golului lui Vini, toate camerele s-au mutat pe Travis Scott, celebrul rapper american, care s-a bucurat la maximum în tribune la reușita prietenului său. Acesta a fost îmbrăcat în culorile Braziliei.

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What a goal by Vinicius 🤩🤩🤩 — Bayobets (@bayobets)

LA RÉACTION DE TRAVIS SCOTT APRÈS L’ÉGALISATION DU BRÉSIL CONTRE LE MAROC 😭😭😭 — FAN INTER-MESSI (@FANFOOTMESSI)

Pe lângă Travis Scott, și youtuber-ul american IShowSpeed a sărbătorit golul lui Vinicius. Deși s-a autointitulat în repetate rânduri drept cel mai mare fan al lui Cristiano Ronaldo, Speed a mărturisit în trecut că simpatizează și cu gruparea „Carioca”. Totuși, streamer-ul a fost extrem de clar în momentul în care : „Portugalia! Cristiano Ronaldo va ridica Cupa!”.

« OH YEAH VINIIIIIIII » Speed est juste venu pour Vinicius et IL N’A PAS DÉÇU 🤩🇺🇸🇧🇷 — Actu Foot (@ActuFoot_)

Tom Brady, primarul din New York și alți foști fotbaliști legendari, prezenți la Brazilia – Maroc!

Printre celelalte VIP-uri care au fost prezente pe MetLife Stadium la duelul dintre Brazilia și Maroc se numără și Tom Brady, considerat cel mai mare jucător de fotbal american din toate timpurile, primarul din New York, Zohran Mamdani, dar și alți foști fotbaliști de legendă, precum Kaka, Ronaldo Nazario și Roberto Carlos.

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Cei trei brazilieni au trăit meciul la intensitate maximă, reacționând la fiecare ocazie a compatrioților lor. Printre cele mai virale momente s-a numărat ratarea lui Igor Thiago, atacantul trupei lui Carlo Ancelotti, care nu a izbutit să reia cu capul spre poartă marocanilor dintr-o poziție ideală.

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