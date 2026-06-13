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Ploaie de „VIP”-uri la blockbuster-ul dintre Brazilia și Maroc, de la CM 2026! Cum s-a sărbătorit în tribune la golul lui Vinicius. Video

Vezi pe site-ul FANATIK ce „VIP”-uri au fost prezente pe stadion la meciul dintre Brazilia și Maroc, de la CM 2026. Super-golul lui Vinicius, sărbătorit cu fast în tribune.
Dragos Petrescu
14.06.2026 | 02:45
Ploaie de VIPuri la blockbusterul dintre Brazilia si Maroc de la CM 2026 Cum sa sarbatorit in tribune la golul lui Vinicius Video
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Ploaie de „VIP”-uri la super meciul dintre Brazilia și Maroc, de la CM 2026 // FOTO: colaj FANATIK
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Duelul dintre Brazilia și Maroc reprezintă primul mare blockbuster al Cupei Mondiale din 2026, iar acest lucru s-a văzut și în tribunele de pe MetLife Stadium. Numeroase vedete și oameni importanți și-au făcut apariția la marele meci, iar super-golul lui Vinicius Junior a fost sărbătorit cu fast de către Travis Scott, unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din întreaga lume.

Rapper-ul Travis Scott, în extaz după reușita superbă a lui Vinicius din Brazilia – Maroc!

În momentul în care Brazilia era condusă cu 0-1, după golul lui Ismael Saibari (minutul 21), colegul lui Dennis Man de la PSV, Vinicius Junior și-a făcut simțită prezența pentru prima dată la actuală ediție de Campionat Mondial. Superstarul lui Real Madrid a resuit să egaleze marcând cu o execuție superbă, din unghi, la colțul lung, nelasandu-i nicio șansă portarului Bono (32). Imediat după marcarea golului lui Vini, toate camerele s-au mutat pe Travis Scott, celebrul rapper american, care s-a bucurat la maximum în tribune la reușita prietenului său. Acesta a fost îmbrăcat în culorile Braziliei.

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Pe lângă Travis Scott, și youtuber-ul american IShowSpeed a sărbătorit golul lui Vinicius. Deși s-a autointitulat în repetate rânduri drept cel mai mare fan al lui Cristiano Ronaldo, Speed a mărturisit în trecut că simpatizează și cu gruparea „Carioca”. Totuși, streamer-ul a fost extrem de clar în momentul în care a fost întrebat cine crede că va câștiga Campionatul Mondial din acest an: „Portugalia! Cristiano Ronaldo va ridica Cupa!”.

Tom Brady, primarul din New York și alți foști fotbaliști legendari, prezenți la Brazilia – Maroc!

Printre celelalte VIP-uri care au fost prezente pe MetLife Stadium la duelul dintre Brazilia și Maroc se numără și Tom Brady, considerat cel mai mare jucător de fotbal american din toate timpurile, primarul din New York, Zohran Mamdani, dar și alți foști fotbaliști de legendă, precum Kaka, Ronaldo Nazario și Roberto Carlos.

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Cei trei brazilieni au trăit meciul la intensitate maximă, reacționând la fiecare ocazie a compatrioților lor. Printre cele mai virale momente s-a numărat ratarea lui Igor Thiago, atacantul trupei lui Carlo Ancelotti, care nu a izbutit să reia cu capul spre poartă marocanilor dintr-o poziție ideală.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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