Ploaie de VIP-uri la Spania – Argentina, marea finală de la CM 2026! Kylie Jenner, Brad Pitt și Matt Damon, printre cele mai sonore nume

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Ultimul act de la CM 2026, , campioanele din Europa și America de Sud, a fost acaparat de foarte multe personalități. În tribunele de pe MetLife Stadium, celebra arena din New York/New Jersey, au fost prezenți președintele SUA Donald Trump, actorii Brad Pitt și Matt Damon, influencerița Kylie Jenner, dar și de alte vedete de talie mondială.

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Cu siguranță cel mai așteptat eveniment al verii în întreaga lume, ultimul act de la CM 2026 a avut parte de numeroase vedete în tribunele de pe MetLife Stadium. Încă dinainte ca marele meci să înceapă, regizorul transmisiunii a avut grijă să prezinte suporterilor cele mai răsunătoare nume de celebrități, care au decis să ia parte la spectacolul fotbalistic oferit de Cupa Mondială.

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Astfel, iubitorii sportului rege i-au putut observa pe președintele SUA, , celebrii actori de la Hollywood Matt Damon, Brad Pitt, Adrien Brody, Timothee Chalamet, Kevin Hart, Anya Taylor-Joy, Julia Gardner, influencerii Kylie Jenner și Mr. Beast, dar și câțiva sportivi de renume din Basket (James Harden, Dwayne Wayde) și fotbal american (Odell Beckham Jr.)

The celebrities are out in force at the World Cup final 🏆 — GiveMeSport (@GiveMeSport)

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Prezențele spectaculoase nu s-au rezumat însă doar în tribune, ci și pe gazon, dat fiind faptul că înainte de startul partidei, cei de la FIFA le-au oferit spectatorilor de pe MetLife Stadium câteva momente artistice de impact, care i-au avut în prim plan pe Post Malone, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Swae Lee, IShowSpeed sau Laura Pausini.

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Ba mai mult, la pauza meciului dintre Spania și Argentina, președintele Gianni Infantino a decis să adopte rețeta „Super Bowl”, organizând un „Hafltime Show”, unde capetele de afiș sunt alte trei nume cu mare rezonanță în lumea muzicală, mai exact Justin Bieber, Shakira și Madonna.