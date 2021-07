Plușica de la Puterea Dragostei s-a angajat: ”Iubitul meu e tare mândru de mine”

După ce, o bună bucată de vreme, Plușica de la Puterea Dragostei a făcut carieră în domeniul videochatului, frumoasa fostă concurentă a reality-show-ului matrimonial de la Kanal D s-a reprofilat.

Plușica de la Puterea Dragostei s-a angajat din întâmplare

În exclusivitate pentru FANATIK, Plușica de la Puterea Dragostei a vorbit de noul ei loc de muncă, dezvăluind că a ajuns să se angajeze din întâmplare.

”Eram la bancă, cu mama. Mama o cunoaște pe directoare, și, din vorbă în vorbă, am aflat că se fac angajari. Chiar îmi plăcea acolo, în birou, mă gândeam că mi-ar plăcea să lucrez în asemenea loc”, ne-a dezvăluit Plușica de la Puterea Dragostei.

Și, cum directoarea i-a propus să își depună un CV, Plușica de la Puterea Dragostei a ajuns să dea interviurile necesare angajării și, aoclo, a reușit să impresioneze și să fie angajată imediat.

”Am dat câteva interviuri, iar acum sunt angajată. Merg la birou, treaba mea este să fac credite pentru persoane fizice, fie că sunt credite de nevoie personale, fie ipotecare”, ne-a mai dezvăluit Plușica de la Puterea Dragostei, pe numele ei adevărat Raluca Marina Gheorghe.

Ce face Plușica de la Puterea Dragostei la bancă

”Nu sunt analist de credit, încă. Dar eu identific persoanele care vor să își facă un credit, le analizez actele, îi ajut să le depună. Îmi place ceea ce fac, mai ales că mi se pare o meserie cât se poate de onorabilă. În plus, mie îmi place să ajut oamenii”, a mai spus, pentru FANATIK, Plușica de la Puterea Dragostei.

Mai mult decât atât, recunoaște D, faptul că s-a angajat la bancă l-a încântat și pe iubitul ei.

”Iubitul meu e tare mândru de mine, chiar mă strigă prin casă `doamna bancheriță`. El m-a susținut întotdeauna și se bucură că am o asemenea meserie. Sunt plătită de bancă, nu din comisioane, iar asta îmi convine foarte mult”, ne-a mai dezvăluit Plușica de la Puterea Dragostei.

Și, chiar dacă nu are studii de profil, Plușica spune că se descurcă bine. ”Nu am facultate, poate o să fac una în domeniu. Dar mă descurc binișor la muncă, îmi place ceea ce fac și am învățat procedurile repede”, a mai precizat Plușica de la Puterea Dragostei pentru FANATIK.

Plușica de la Puterea Dragostei, dezamăgită de videochat

În exclusivitate pentru FANATIK, a recunoscut că perioada pe care a petrecut-o făcând videochat a dezamăgit-o profund.

”Videochatul m-a dezamăgit. Mă așteptam să câștig mai mulți bani, sincer. Nu pot să spun că nu am câștigat ceva, dar era sub ceea ce credeam, am ajuns la concluzia că doar fetele vechi, cu multă experiență, câștigă sume serioase din chat. În niciun caz nu putem vorbi de sume de 25.000 de euro, nici măcar de 10.000 pe lună”, a dezvăluit, pentru FANATIK, Plușica de la ”Puterea Dragostei”.

Mai mult, povestea Plușica de la Puterea Dragostei, videochatul i-a provocat un stres consistent, preferând ca, timp de câteva luni, să se relaxeze.

Este foarte stresant să faci asta, nu puține fete au depresii din cauza videochatului. Nu este pentru toată lumea, este o meserie foarte dificilă”, povestea Plușica de la Puterea Dragostei.